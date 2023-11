Nacho Álvarez renuncia a ser ministro y deja sus cargos en Podemos: «La actual dirección ha perdido la confianza en mí»

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha anunciado este viernes que renuncia a ser ministro, como había propuesto Sumar, y que dimite de todos sus cargos en Podemos: «Es evidente que la actual dirección de Podemos ha perdido la confianza que depositó en mí cuando me nombró miembro de la Ejecutiva», ha explicado en una carta a la militancia de Podemos publicada en redes sociales.

«En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo al margen de la organización de la que uno forma parte», ha añadido Álvarez agradeciendo al mismo tiempo la confianza depositada en él por parte de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que este viernes le ha ofrecido ocupar un ministerio en el próximo Gobierno, si bien es una decisión que Podemos «no respalda». «Agradezco la confianza que Yolanda Díaz deposita en mí, pero no puedo aceptar ser ministro del Gobierno si la dirección de mi organización no lo aprueba», ha destacado en su mensaje en redes sociales. En su carta, Álvarez hace un repaso de su trabajo en la formación donde ha trabajado «con esfuerzo, ilusión y compromiso» en un proyecto que, según ha indicado «ha sido trascendental para entender los cambios que se han dado en la política durante los últimos diez años».

En este sentido, ha querido destacar el papel »crucial« que ha supuesto Podemos para »redefinir y oxigenar el mapa político español« que puso fin al bipartidismo y ha remarcado que se siente »orgulloso« de haber formado parte de esa historia. No obstante, Álvarez también ha admitido haber tenido en diversas ocasiones »diferencias relevantes« con la orientación de Podemos que siempre les ha trasladado en los órganos de dirección. »Considero que la auténtica lealtad a un proyecto político pasa por buscar los puntos en común que nos unen, expresar con honestidad las diferencias para trabajarlas y hacerlo en los órganos de dirección, no en los medios de comunicación«, ha lanzado. Dicho esto, ha enfatizando en la pérdida de confianza en él por parte de la dirección actual, por lo que ha considerado que »lo más honesto es dar un paso a un lado y dimitir« de todos sus cargos en el partido dejando tanto la Secretaría de Economía como el Consejo Ciudadano Estatal y la Ejecutiva. Así, ha anunciado que volverá a ejercer como profesor de economía en la Universidad Autónoma de Madrid en cuanto concluya su mandato al frente de la Secretaría de Estado «en los próximos días» para después agradecer también a Pablo Iglesias y a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la confianza puesta en él.

A su juicio, la principal fortaleza de las fuerzas progresistas y de izquierda »pasa por la unidad« y por la «fraternidad» entre los proyectos. «Los partidos no se deben a sus responsables o a sus militantes, sino fundamentalmente a los ciudadanos a los que aspiran representar», ha apostillado en su texto.

La dimisión de Nacho Álvarez es la tercera salida de un cargo de la ejecutiva de Podemos desde septiembre después de Sofía Castañón, que abandonó la secretaría de Cultura, y Alejandra Jacinto que ocupaba la de Vivienda.