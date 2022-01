El ministro británico de Transporte, Grant Shapps, confirmó este lunes que desde el próximo 11 de febrero a las 4.00 GMT se eliminarán los test de detección de covid-19 para las personas completamente vacunadas a su llegada al Reino Unido. En una declaración ante la Cámara de los Comunes, Shapps precisó que los viajeros que se desplacen a este país tan solo deberán rellenar un formulario de localización, si bien estos documentos -que se exigen también actualmente- «serán más simples y fáciles».

Por otro lado, aquellas personas que no estén completamente vacunadas ya no tendrán que someterse al test del día ocho tras su llega a este país o aislarse. Con los cambios, esos viajeros que no están inmunizados deberán rellenar el documento de localización que incluya un resultado negativo de un test de covid realizado dos días antes de salir hacia el Reino Unido y someterse a otro PCR a su llegada. Shapps justificó las modificaciones en las actuales normas para viajar internacionalmente con el argumento de que los test a personas vacunadas ya no resultan de «utilidad» al tiempo que resaltó que la medida hará que viajar «sea mucho más fácil», ahorrará dinero a las familias y proporcionará certidumbre a los pasajeros y la industria, especialmente cara al verano. En su intervención también indicó que este país reconocerá también las vacunas de otros 16 países, entre ellos China y México, lo que significa que los viajeros vacunados de un total de 118 país podrán entrar en éste. Los menores de 18 años continuarán siendo tratados como totalmente vacunados a efectos de viajes internacionales.

Esta información ya fue avanzada este lunes por el primer ministro británico, Boris Johnson, durante la visita a un hospital en Londres, aunque el «premier» no precisó fechas ni detalles. La noticia supone un importante impulso para el sector de la aviación y algunas aerolíneas han reaccionado, como la británica easyJet, cuyo consejero delegado, Johan Lundgren, indicó en un comunicado que lo «celebran», sabiendo que muchos de sus clientes «también estarán encantados de ver el regreso de los viajes sin restricciones en el Reino Unido». «Creemos que el requerimiento de presentar test para viajar debería ser ya cosa del pasado. Está claro que las restricciones a los viajes no frenaron significativamente la propagación de ómicron en el Reino Unido, por lo que es importante que no haya más reacciones precipitadas ante futuras variantes», dijo el directivo. Actualmente, las personas que ya están vacunadas han de encargar a una compañía privada un test de covid-10 -se admiten los de antígenos- al que esos viajeros deben someterse a los dos días de su llegada al país. En el caso de los viajeros que no están vacunados, deben hacerse una prueba antes de embarcar y dos PCR a su llegada -tomados el segundo y el octavo día tras su llegada-, además de aislarse durante diez días. Escocia, Gales e Irlanda del Norte ha seguido previamente el ejemplo de Inglaterra en lo tocante a las normas de covid-19 si bien dependerá de sus gobiernos hacer ajustes en los requisitos de viajes.