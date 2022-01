España ha dado a conocer sus intenciones sobre el conflicto que se vive en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, compareció este martes en la Comisión de Exteriores del Congreso para aclarar cuál es la postura del Estado. Albares aseguró que no se quiere un nuevo conflicto y dejó claro que en la actualidad no se está hablando del envío de tropas, sino que aún se está explorando la vía del diálogo. Además, aprovechó la ocasión para pedir a los diputados unidad en torno a esta crisis y que «no azucen el miedo» de los españoles porque «no estamos en un escenario bélico, estamos intentando evitarlo».

«Nadie está hablando en este momento de envío de tropas a Ucrania, se está hablando de mantener el diálogo, que haya una desescalada y para eso hay que usar la disuasión», esgrimió Albares durante su comparecencia, reprochando a la portavoz del PP, Valentina Martínez, que haya dado a entender que España se dispone a este envío. «No confunda a los españoles», le ha reclamado, afeando al PP el que no quiera sumarse a la «unidad» que hay tanto en la UE como en la OTAN respecto a cómo gestionar esta crisis. Además, en cuanto a las críticas por las divergencias mostradas en la coalición de Gobierno respecto a esta cuestión le ha replicado que la falta de unidad en el PP «es todavía más grave», citando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«El Gobierno no quiere entrar en un conflicto, al contrario, y la UE tampoco», ha recalcado Albares, que ha pedido a los portavoces parlamentarios que se dejen de «eslóganes de 30 segundos para compartirlos en Twitter» porque con ello «podemos alarmar injustificadamente a los españoles».

Detalles sobre las sanciones

Por otra parte, ante la petición de más detalles por parte de algunos portavoces sobre en qué consistirán las «consecuencias masivas» para Rusia en caso de una invasión de Ucrania, el ministro ha esgrimido que no se pueden «dar pistas». «No podemos permitir que nadie haga cálculos de si el beneficio de la acción que está pensando tomar va a ser superior al coste», ha recalcado. Frente a las críticas que varios de los portavoces, como los de ERC, EH Bildu o la CUP, han hecho de la OTAN y de su mera existencia, atribuyendo a su expansión hacia el este buena parte de esta crisis, Albares ha subrayado que quien tiene 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y quien ha ocupado Crimea ha sido Rusia.

Dicho esto, ha asegurado que «nadie quiere echarle un pulso» a Moscú sino que lo que se quiere es la desescalada y la paz. «La vía es el diálogo y ojalá los rusos piensen lo mismo», ha confiado, insistiendo nuevamente en que «dialogar no es negociar» y en que también hace falta la disuasión. «Firmeza no es agresividad», ha acotado. Por otra parte, el ministro ha replicado al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que «no es serio» condicionar el apoyo a los países del este de Europa ahora a que ellos vayan a apoyar a España en un futuro. «No podemos entrar en un intercambio, hay que ser verdaderamente solidario», le ha recalcado, «lo cual no quiere decir que llegado el momento no pidamos nosotros esa solidaridad».

Asimismo, frente a los planteamientos formulados por algunos portavoces de la posibilidad de crear un «anillo de neutralidad» en torno a Rusia, Albares ha insistido en que no puede ser Rusia u otros países los que decidan el futuro de todos estos estados sino que deben ser sus ciudadanos. «No me gustaría que nadie me dijera cuál es o tiene que ser el estatuto de España», ha añadido. Albares también ha negado falta de cohesión en el Gobierno respecto a esta cuestión, a la que se han referido en particular los portavoces de PP, Vox y Ciudadanos. «La solidez del Gobierno se mide todos los martes» en el Consejo de Ministros, del que salen cada semana «muchas decisiones». «Esa es la prueba de si hay cohesión», ha señalado.

Un tercer buque

La comparecencia de urgencia del ministro ha comenzado a las 20.00 horas y durante la misma se ha conocido el envío de un tercer buque para que se sume a los grupos navales de la OTAN que se desplegarán en el Mar Negro. En este sentido, la portavoz del PP ha pedido al ministro que aclarara si «lo sabía» y no ha informado o «lo desconocía» y ha puesto en tela de juicio que haya «comunicación a nivel ministerial», en alusión a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Albares ha asegurado que el envío del buque cazaminas 'Sella' «está dentro de las rotaciones normales de las misiones». «Se producen cada cierto tiempo y no tienen nada de novedoso», ha subrayado, si bien ha dejado claro que no conoce todos los detalles porque él no es el titular de Defensa.