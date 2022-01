Un hombre recibe 63.000 dólares en ayudas usando la identidad de su gemelo

Un hombre de 64 años se declaró culpable de robar durante años la identidad de su hermano gemelo para obtener los beneficios que les corresponden a los excombatientes y se comprometió a devolver los más de 63.000 dólares que recibió de entidades gubernamentales. La Fiscalía del Distrito judicial Medio de Florida informó este jueves del acuerdo de culpabilidad alcanzado con Wayne Bowen, residente en Javksonville, en el noreste de ese estado, quien se enfrenta a una pena obligatoria de dos años en una prisión federal por robo de identidad agravado. En un comunicado se señala que Bowen usó durante años el nombre, la tarjeta del Seguro Social y los documentos de baja militar de su hermano gemelo para solicitar subsidios.

El gemelo de Bowen, que no fue identificado, confirmó a la justicia que no solicitó ninguno de esos beneficios y que nunca le dio permiso a su hermano para usar su nombre. Debido al uso de la identidad de su gemelo, Bowen recibió servicios médicos por 32.434 dólares, un subsidio para vivienda de 18.905 dólares y ayuda para alimentación por 12.434 dólares. La Fiscalía indicó que, a diferencia de su gemelo, Bowen no sirvió en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, llegó a decir que sí lo era a agentes federales, aunque luego admitió haber mentido. Bowen reconoció que había obtenido una tarjeta de identificación de Florida usando la identidad de su gemelo y había sido arrestado y condenado por delitos graves bajo el nombre de su gemelo. "El acusado se declaró culpable por su conducta aberrante al defraudar a múltiples programas de beneficios federales y estatales al asumir la identidad de su hermano gemelo que justamente se había ganado estos beneficios", dijo el agente especial David Spilker, de la Oficina del Inspector del Departamento de Asuntos de Veteranos.