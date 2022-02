El presidente estadounidense, Joe Biden, ha aprobado formalmente el despliegue de 3.000 militares en países aliados en el este de Europa en medio de las tensiones militares con Rusia por la crisis de Ucrania, según informaron este miércoles medios de EEUU. El Pentágono ha confirmado este extremo, que supondrá el envío de soldados norteamericanos a países aliados en el este de Europa en mitad de la tensión con Rusia sobre Ucrania.

En concreto el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, ha afirmado en rueda de prensa que 1.000 militares se desplegarán en Rumanía, mientras que otros 2.000 serán enviados a Polonia y a Alemania.

El diario Wall Street Journal había anticipado este envío de tropas citando fuentes oficiales. La tensión se ha disparado en el último mes por la concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, y el desarrollo de maniobras militares junto a Bielorrusia. Aunque Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, Estados Unidos considera que el ataque de ruso es «inminente».

El Kremlin, a su vez, ha ratificado que Occidente no ha atendido sus pretensiones en materias como el mantenimiento de la seguridad. En este sentido Rusia ha pedido que las potencias occidentales no extiendan su influencia más al este, y al mismo tiempo que no se planteen dudas sobre la soberanía de la península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014 y que Ucrania se ha propuesto recuperar por los medios que sean necesarios.