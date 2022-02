Miles de ciudadanos se manifiestan en Kiev contra una invasión Rusa

Miles de personas han participado en una manifestación Por la Unidad de Ucrania celebrada este sábado en Kiev, la capital del país, en respuesta a las amenazas de una invasión militar rusa. La prensa ucraniana ha informado de que la marcha ha comenzado en el parque Shevchenko en un acto en el que los convocantes han emplazado a los ucranianos a dejar de lado sus diferencias políticas, unirse y expresar su rechazo a la «amenaza rusa».

«Queremos demostrar que los ucranianos no tienen miedo de las amenazas de (el presidente ruso, Vladimir) Putin, que no aceptan sus ultimátum y que resistirán sea cual sea la situación», ha destacado el coordinador del Movimiento Resistencia, Andriy Leus. Una de las asistentes, Anna Fedkun, ha reconocido su nerviosismo desde que hace ocho años Rusia lanzó su «agresión» y ahora con una nueva amenaza rusa ese sentimiento se ha intensificado. «Es muy difícil sentarse en casa con esta ansiedad. Por eso he venido para ver a toda esta gente y saber que no estoy sola para superar los nervios y demostrar al mundo que no nos vamos a rendir», ha declarado.

No podrán tomar Kiev

Por otra parte, el ministro de Defensa ucraniano, Alexei Reznikov, ha asegurado que las fuerzas rusas no podrían tomar Kiev, Jarkov u Odesa porque «el Ejército ucraniano es mucho más fuerte y está mucho mejor preparado que en 2014», cuando Rusia tomó Crimea y entró en Ucrania en apoyo a las milicias separatistas de Donetsk y Lugansk. «Entonces había mucha gente que no estaba psicológicamente preparada para resistir (...). Ahora la situación es completamente distinta», ha afirmado Reznikov. Los combates de entonces «han dejado cicatrices en el corazón, pero han endurecido la libertad».

«La heroica defensa de los aeropuertos de Donetsk y Lugansk, la defensa día a día de decenas de aldeas ha hecho que nuestro espíritu de lucha sea inquebrantable», ha asegurado el ministro. «Cualquiera que mire a nuestros soldados a los ojos una sola vez se convencerá de que no se repetirá lo de 2014, de que el agresor no tomará Kiev, Odesa, Jarkov ni ninguna otra ciudad», ha remachado. Reznikov ha destacado además que en el presente mes Ucrania ha recibido 2.000 toneladas de material militar moderno procedente de varios países que los militares ucranianos están ya preparados para utilizar. Por otra parte, el comandante de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni, ha destacado que hay 420.000 soldados ucranianos y que todos ellos y sus oficiales «ya han mirado a la muerte a los ojos». «¡No cederemos ni un solo trozo de tierra ucraniana!», ha espetado. «Estamos preparados para enfrentarnos al enemigo y no con flores, sino con misiles stinger, javelin y NLAW. ¡Bienvenidos al infierno!», ha añadido.