Biden anuncia que los aliados «responderán de manera unida y decisiva»

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado este jueves el ataque «no provocado e injustificado» por parte de Rusia y ha resaltado que los socios y aliados «responderán de manera unida y decisiva» ante la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de iniciar una operación militar en Ucrania. «El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque», ha declarado, según recoge un comunicado de la Casa Blanca.

Biden ha explicado que se reunirá con sus homólogos del G7 en la mañana de este jueves y hablará con el pueblo estadounidense «para anunciar las consecuencias adicionales» que Estados Unidos y los socios impondrán a Rusia por «este acto innecesario de agresión contra Ucrania». «Nos coordinaremos con nuestros aliados de la OTAN para garantizar una respuesta fuerte y unida que disuada cualquier agresión contra la Alianza. Esta noche, Jill y yo oramos por el pueblo valiente y orgulloso de Ucrania», ha dicho.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que ha mantenido una conversación con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para abordar el ataque «no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas». «El presidente Zelenski se puso en contacto conmigo esta noche y acabamos de hablar. He condenado este ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas. Le he informado de las medidas que estamos adoptando para conseguir la condena internacional, incluida esta noche en el Consejo de Seguridad de la ONU», ha informado Biden en su cuenta oficial.

«Me ha pedido que haga un llamamiento a los líderes del mundo para que se pronuncien claramente contra la flagrante agresión del presidente Putin y para que apoyen al pueblo de Ucrania. Mañana me reuniré con los líderes del G7, y Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondrán severas sanciones a Rusia», ha agregado el inquilino de la Casa Blanca. «Seguiremos prestando apoyo y asistencia a Ucrania y al pueblo ucraniano», ha sentencidado Biden en Twitter. En distintas ciudades de Ucrania se están llevando a cabo ejercicios militares, mientras que la diplomacia no parece haber podido evitar el inicio una operación militar en la región del Donbás.