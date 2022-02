La OTAN pone en alerta a aviones de guerra y aumenta la presencia de tropas

La OTAN ha avanzado este jueves que tomará nuevas medidas de disuasión y defensa después que Rusia iniciara una invasión de Ucrania, que incluiría poner más de 100 aviones de guerra en alerta máxima y aumentar aún más la presencia de tropas en su flanco oriental. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que habría una cumbre virtual de emergencia de las 30 naciones de la alianza el viernes y que se les unirían los líderes de Suecia, Finlandia y las instituciones de la Unión Europea. Las fuerzas rusas invadieron Ucrania por tierra, aire y mar el jueves, confirmando los peores temores de Occidente con el mayor ataque de un Estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. «La paz en nuestro continente se ha roto», dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa.

«Rusia está utilizando la fuerza para intentar reescribir la historia y negar a Ucrania su camino libre e independiente». Ucrania no es miembro de la alianza y Stoltenberg dijo que no había tropas de la OTAN en el país. «No tenemos planes de enviar tropas de la OTAN a Ucrania. Lo que hacemos es defensivo», dijo. Las nuevas medidas previstas por la OTAN le permitirían desplegar capacidades y fuerzas, incluida la Fuerza de Respuesta de la OTAN, en los países del este de Europa. La OTAN está planeando crear estructuras de grupos de combate como las que ya tiene en los países bálticos para los países de su flanco oriental, dijo el ministro de Relaciones Exteriores eslovaco, Ivan Korcok, quien añadió que la medida incluiría a Eslovaquia.

«La unidad estará formada por países geográficamente cercanos a nosotros. Serán unos cientos de soldados que vendrán con equipos que no tenemos y que aumentarán significativamente nuestra capacidad de defender nuestro país«, dijo el ministro de Defensa eslovaco, Jaroslav Nad. La OTAN dijo anteriormente en un comunicado que había decidido «dar pasos adicionales para reforzar aún más la disuasión y la defensa en toda la alianza«, pero que sus medidas eran »preventivas, proporcionadas y no escalatorias». «Se trata de una invasión deliberada, a sangre fría y largamente planificada», dijo Stoltenberg. «El ataque injustificado y no provocado de Rusia contra Ucrania está poniendo en riesgo innumerables vidas inocentes con ataques aéreos y de misiles».