El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha anunciado este martes que el país enviará misiles a Ucrania como parte de un paquete de ayuda «letal y no letal» a Ucrania por valor de 50 millones de dólares (alrededor de 44,6 millones de euros) ante la invasión iniciada por Rusia el 24 de febrero. «Hoy, para aumentar más el apoyo que estamos dando a Ucrania y a la OTAN y todos los miembros de la OTAN, responderemos a la petición del presidente (ucraniano, Volodimir) Zelenski», ha señalado Morrison, quien ha indicado que el mandatario pidió «munición, no un paseo (para sacarle del país)«. «Eso es exactamente lo que el Gobierno australiano ha acordado hacer. Vamos a dar 50 millones de dólares para un apoyo letal y no letal defensivo a Ucrania», ha dicho. «La inmensa mayoría de eso (...) será de la categoría letal», ha detallado, según la transcripción de sus declaraciones facilitada por su oficina.