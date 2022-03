Los países de la Unión Europea cerraron este jueves un acuerdo político para otorgar una protección temporal a los refugiados que llegan desde Ucrania, que esta mañana eran casi un millón, por medio de una directiva de 2001 que será activada por primera vez. «Acuerdo histórico con ocasión de la reunión de ministros de Interior de la UE. La Unión Europea acordará una protección temporal a los que huyen de la guerra en Ucrania», escribió su cuenta en Twitter el ministro francés, Gérald Darmanin, que ocupa la presidencia semestral del Consejo. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, subrayó que «la UE está unida para salvar vidas».

Los Estados miembros dieron luz verde a una legislación que fue aprobada después de las guerras de los Balcanes tras la desintegración de Yugoslavia pero no había sido activada hasta la fecha. En particular, facilitará a las personas que hayan huido de Ucrania, sea cual sea el Estado miembro donde se encuentren, un permiso de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda y asistencia médica y social. España dijo este jueves que apoyaba activar la legislación para dar protección temporal a los refugiados.

«España, por supuesto, apoyará la activación de la directiva sobre protección de carácter temporal que dará la posibilidad a los ciudadanos ucranianos que estén huyendo de esa situación de poder desplazarse libremente por los países de la Unión e incluso poder llegar a residir», indicó a su llegada a la reunión el secretario de Estado de Seguridad español, Rafael Pérez Ruiz. Pérez Ruiz explicó que España cuenta con una importante diáspora de ucranianos, entre 100.000 y 120.000 personas que servirán de base para ayudar a sus compatriotas huidos de la guerra.

El encuentro de ministros de este jueves tuvo lugar después de la reunión de emergencia que los mismos titulares celebraron el pasado domingo, tras la cual comenzó a prepararse la activación de la normativa. La legislación de la UE está diseñada en particular para ofrecer protección inmediata a personas que llegan de forma masiva a territorio comunitario y no pueden volver a sus países por guerras, violencia o violaciones de los derechos humanos. En principio es aplicable un año, ampliable hasta los tres y se extendería también a los ciudadanos no ucranianos pero residentes en ese país.