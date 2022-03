La Unión Europea aseguró este miércoles que no mirará «hacia otro lado» respecto a la guerra de Siria, después de que se cumplieran este martes 11 años desde el inicio de la confrontación civil. «La Unión Europea no puede mirar hacia otro lado y no lo hará, ya que el futuro de Siria y su pueblo son rehenes del conflicto», dijo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en un comunicado publicado este miércoles.

El jefe de la diplomacia europea aseguró que «desde el inicio de este trágico y sangriento conflicto» las necesidades humanitarias de la población están «en su punto más alto» y recordó que los refugiados sirios «constituyen la mayor crisis de desplazamiento del mundo», con 5,7 millones de personas que han abandonado el país y casi 7 millones son desplazados internos. Por eso, la UE copresidirá junto a la ONU la sexta conferencia de donantes el próximo 10 de mayo, que el año pasado alcanzó la cifra de 5.300 millones de euros de la comunidad internacional. Desde las revueltas populares contra el régimen sirio de Bachar Al Asad en marzo de 2011, la guerra ha dejado casi 610.000 muertos, en un conflicto en el que el Gobierno recibe apoyo militar de Rusia, además de milicias chiíes iraníes y libanesas. Turquía, por su parte, ampara a las fuerzas de la oposición, que controla de forma directa algunas áreas sirias cercanas a la frontera entre ambos. Además, a lo largo de estos once años de guerra, también han intervenido en el conflicto con bombardeos limitados o armando y entrenando a grupos opuestos a Damasco, Francia, Reino Unido o Estados Unidos, este último todavía lidera allí una coalición internacional de lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), derrotado territorialmente en Siria a principios de 2019.