Zelenski degrada a dos generales ucranianos por "traidores"

El presidente los acusa de «violar el juramento militar de lealtad al pueblo ucraniano", basándose en el estatuto disciplinario de las Fuerzas Armadas. Zelenski anunció en su habitual discurso nocturno divulgado por la presidencia ucraniana que tomó esa decisión con respecto "a los antihéroes. Ahora no tengo tiempo para tratar con todos los traidores. Pero poco a poco todos serán castigados". Por eso, dijo, el exjefe del Departamento Principal de Seguridad Interna del Servicio de Seguridad de Ucrania, Naumov Andriy Olehovych, y el exjefe de la Oficina del Servicio de Seguridad de Ucrania en la región de Jerson, Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych, "ya no son generales". "De acuerdo con el artículo 48 del Estatuto Disciplinario de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aquellos militares entre los oficiales superiores que no hayan decidido dónde está su patria, que violen el juramento militar de lealtad al pueblo ucraniano en lo que respecta a la protección de nuestro Estado, su libertad y la independencia, inevitablemente se verán privados de altos rangos militares. ¡Los generales aleatorios no pertenecen aquí!", insistió el presidente.