El gobernador de la región ucraniana de Yitomir, Vitali Bunechko, ha afirmado este lunes que las fuerzas ucranianas han repelido a las rusas y ya «no hay tropas de ocupación» en la zona.

«En la región de Yitomir, el enemigo ha sido rechazado y no hay tropas de ocupación rusas», ha trasladado a través de Telegram, donde no obstante ha recordado que «la guerra no ha terminado». De forma paralela, ha lamentado que la invasión rusa de Ucrania ya se extiende durante 40 días.

«Desde el 24 de febrero, la vida de los ucranianos se ha dividido en 'antes' y 'después'», ha continuado, antes de resaltar que, durante este tiempo, «un gran número de personas han experimentado la pérdida de seres queridos, la destrucción de sus hogares, la separación de su familia, el paso a la oscuridad». «La guerra se ha llevado la vida pacífica y ha creado un profundo vacío en el corazón», ha zanjado.