Un vídeo verificado por The New York Times muestra como varios soldados ucranianos acaban con la vida de otros tantos soldados rusos a los que habían sorprendido con una emboscada en plena retirada, y habían sido capturados como prisioneros. Este vídeo circulaba hace unos días en Telegram, y ahora el prestigioso rotativo norteamericano ha corroborado que las imágenes son reales y actuales. Las mismas no se reproducen en esta publicación debido a su extrema dureza.

Se trata de imágenes grabadas cerca de una de las localidades que conforman el cinturón alrededor de Kiev, la capital de Ucrania, y en ellas se aprecia a varios hombres muertos en el suelo, en mitad de grandes charcos de sangre, y a uno que aun respira recibe varios disparos más entre risas de los ucranianos. Algunos de los soldados muertos o moribundos portan las bandas blancas que suelen identificar a los soldados rusos en esta contienda iniciada por decreto de Vladímir Putin el pasado 24 de febrero. Noticias relacionadas Putin considera la matanza de Bucha una «provocación» por parte de Kiev Según aparece en las imágenes verificadas por The New York Times se aprecia en la zona un BMD-2, un vehículo de combate de infantería ruso. Más allá se aprecian más vehículos destruidos. Al parecer el vídeo fue grabado en una carretera al norte de Dmytrivka, cercano a Bucha, donde los reporteros de guerra y las autoridades ucranianas han denunciado la comisión de supuestos crímenes de guerra a manos de la fuerza ocupante, según han afirmado testimonios civiles locales. Según informa el medio norteamericano cerca de Dmytrivka el 2 de abril un periodista independiente publicó en Twitter vídeos e imágenes de una columna destruida, y añadió que según informaciones de los propios ucranianos los rusos habían sido emboscados 48 horas antes. Recordemos que actualmente existe polémica con respecto a la masacre de Bucha, de la que Rusia dice que no ha sido partícipe; lo mismo que con el bombardeo del hospital infantil de Mariúpol.