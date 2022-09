Las tropas rusas están abandonado la parte norte de la región de Járkov y, según medios ucranianos, este domingo se izó la bandera ucraniana en la localidad de Kosaja Lopan, situada a 4 kilómetros de la frontera con Rusia. La tropas rusas habrían abandonado poco antes la localidad, que está 30 kilómetros al norte de la ciudad de Járkov. Ya el sábado Rusia había anunciado el repliegue de tropas del sur de Járkov, lo que había atribuido a la decisión de reforzar las fuerzas en Donestk.

Sin embargo, muchos expertos consideran que no se trata de un repliegue estratégico sino de que muchos soldados rusos han optado por huir ante el avance ucraniano. Según el Insitut for the Study of the War (ISW), en los últimos cinco días los ucranianos han recuperado más territorio que el que los rusos habían logrado ocupar desde abril.

El presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, dijo que Ucrania ha recuperado 2.000 kilómetros cuadrados de su territorio, mientras que el comandante general de las Fuerzas Armadas, Valery Zalunsky, habló en su cuenta de Telegram incluso de 3.000 kilómetros cuadrados recuperados. Según las autoridades ucranianas, no todas las tropas rusas han logrado abandonar la región de Járkov y quedan unidades motorizadas aisladas de todo suministro cuyos integrantes son presa del pánico.