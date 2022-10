El ministro alemán de Sanidad llama a imponer el uso de mascarilla en interiores

El ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, instó este viernes a los estados federados a imponer de nuevo el uso de mascarilla en espacios interiores ante el aumento del número de casos de covid en las últimas semanas. "No vamos encaminados en una buena dirección", dijo en Berlín durante la presentación de una campaña para animar a los ciudadanos a vacunarse y a adoptar otras medidas para prevenir los contagios. Argumentó que es mejor que los "Länder", que cuentan en estos momentos con dicha competencia, impongan ahora medidas menos restrictivas, en lugar de tener que reaccionar de forma más drástica más adelante. La Ley de Protección ante Infecciones en vigor prevé que a nivel regional se pueda imponer entre otras medidas la obligación de usar mascarilla o de presentar un test negativo para acceder a ciertos espacios si la situación epidemiológica lo hace recomendable. "No tenemos motivos para suponer que la ola que tenemos ante nosotros va a limitarse por sí misma", aseveró el ministro, que apuntó que el número de muertos está subiendo de nuevo, como lo está haciendo también la ocupación de las unidades de cuidados intensivos.

Lauterbach indicó además que las estadísticas oficiales no reflejan las dimensiones reales del fenómeno infeccioso, ya que muchos ciudadanos no confirman su positivo casero con una prueba PCR, por lo que la cifra total de contagios podría ser varias veces superior. "Esto significa que posiblemente ahora mismo no tenemos 100.000 nuevos casos, sino, si los contásemos todos, hasta 400.000 casos", afirmó. Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, la incidencia acumulada a siete días se sitúa este viernes en 760,1 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en las últimas 24 horas se detectaron 114.198 nuevos contagios y se contabilizaron 165 muertes.

La campaña presentada hoy por Lauterbach bajo el lema "Yo me protejo" será difundida en medios de comunicación y redes sociales con el objetivo de mejorar la tasa de vacunación, en particular entre los mayores de 60 años. En ella, 84 personas -en representación de los 84 millones de ciudadanos en Alemania- contarán sus experiencias con la covid y sus motivos para vacunarse y tomar otras medidas de precaución. La Asociación Alemana de Hospitales dio esta semana la voz de alarma ante la sobrecarga que están experimentando muchos centros hospitalarios debido al alto número de pacientes covid y a las múltiples bajas en sus plantillas por esta misma enfermedad.