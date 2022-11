Bolsonaro al fin se pronuncia y dice que «seguirá fiel a la Constitución»

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se pronunció este martes sobre los resultados de los comicios del pasado domingo, pero sin aludir a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, y aseguró que «seguirá siendo fiel a la Constitución». Bolsonaro perdió las elecciones por una diferencia de 1,8 puntos frente a Luiz Inácio Lula da Silva, y hasta ahora, 45 horas después de confirmados los resultados, aún no se había pronunciado ni se le había visto en público desde la mañana del domingo, cuando votó en Río de Janeiro. En un pronunciamiento en su residencia oficial, Bolsonaro no hizo alusión al resultado, no reconoció su derrota ni cantó victoria, ni tampoco tuvo el gesto democrático de felicitar al líder progresista, ya proclamado como presidente electo.

Noticias relacionadas El pulso de los camioneros bolsonaristas contra Lula Sí agradeció a los 58 millones de electores que le votaron el pasado domingo y expresó el «honor» que significa «ser el líder» de esas personas que, como él, defienden los valores conservadores que están impresos en su lema: «Dios, Patria y Familia». «La derecha surgió de verdad en este país», declaró arropado por ministros y parlamentarios de su base aliada. Tras la declaración de Bolsonaro, el ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira, quien es responsable en el Gobierno por el proceso de transición, sí se refirió a Lula como «presidente electo». «En base a la ley, iniciaremos el proceso de transición», indicó Nogueira, con lo cual despejó las dudas que aún hoy dejó sembradas el líder de la ultraderecha en su pronunciamiento. En medio del silencio de Bolsonaro, grupos de camioneros han bloqueado carreteras en casi todo el país desde la madrugada del lunes y, según varios integrantes de ese movimiento, la protesta solo acabará cuando «el Ejército intervenga» para «impedir que vuelva el comunismo». El triunfo de Lula ha sido reconocido por todas las instituciones del país, por todos los partidos, entidades empresariales y por más de un centenar de gobernantes extranjeros, que han felicitado al líder progresista o hasta ya han conversado con él por teléfono. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, incluso decidió viajar a Sao Paulo este lunes para saludar a Lula y felicitarle personalmente.