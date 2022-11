Irán reconoció por primera vez el sábado que había suministrado drones a Moscú, pero dijo que fueron enviados antes de la guerra en Ucrania, donde Rusia ha utilizado drones para atacar centrales eléctricas e infraestructuras civiles. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, dijo que se había suministrado un «pequeño número» de drones a Rusia unos meses antes de que las fuerzas de Moscú invadieran Ucrania el 24 de febrero.

En la respuesta más detallada de Irán hasta la fecha sobre los drones, Amirabdollahian negó que Teherán siguiera suministrando drones a Moscú. «Este alboroto hecho por algunos países occidentales de que Irán ha proporcionado misiles y aviones no tripulados a Rusia para ayudar a la guerra en Ucrania -la parte de los misiles es completamente errónea», dijo Amirabdollahian, según lo citó la agencia oficial de noticias IRNA.

«La parte de los aviones no tripulados es cierta y proporcionamos a Rusia un pequeño número de aviones no tripulados meses antes de la guerra en Ucrania», dijo. En las últimas semanas, Ucrania ha denunciado un aumento de los ataques con aviones no tripulados contra infraestructuras civiles, en particular contra centrales eléctricas y presas, utilizando aviones no tripulados Shahed-136 de fabricación iraní. Rusia niega que sus fuerzas hayan utilizado drones iraníes para atacar a Ucrania.

El mes pasado, dos funcionarios y dos diplomáticos iraníes de alto rango declararon a Reuters que Irán había prometido proporcionar a Rusia misiles tierra-tierra, además de más aviones no tripulados. La agencia oficial de noticias IRNA citó a Amirabdollahian diciendo que Teherán y Kiev habían acordado discutir las acusaciones sobre el uso de drones iraníes en Ucrania hace dos semanas, pero los ucranianos no se presentaron a la reunión acordada. «Acordamos con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania que nos proporcione los documentos que tienen de que Rusia utilizó drones iraníes en Ucrania», dijo Amirabdollahian, pero la delegación ucraniana se retiró de la reunión prevista en el último momento.

En una respuesta en Facebook, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, dijo que Amirabdollahian estaba difundiendo «insinuaciones sobre una supuesta negativa de la parte ucraniana» y añadió que «a Ucrania se le ha enseñado a confiar sólo en los hechos». El ministro de Relaciones Exteriores iraní repitió que Teherán «no permanecerá indiferente» si se demuestra que Rusia ha utilizado drones iraníes en la guerra contra Ucrania. La Unión Europea acordó el mes pasado nuevas sanciones a Irán por sus entregas de drones a Rusia, y Reino Unido impuso sanciones a tres militares iraníes y a un fabricante de defensa por suministrar drones a Rusia para atacar objetivos civiles y de infraestructuras en Ucrania.