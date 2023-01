Kevin McCarthy, elegido presidente de la Cámara Baja de EEUU tras 15 votaciones

El líder republicano Kevin McCarthy ha sido elegido este sábado de madrugada como presidente de la Cámara de Representantes después de haber obtenido el apoyo mayoritario de los republicanos en la decimoquinta votación. El congresista por California ha obtenido 216 votos, dos menos de la mayoría establecida en 218, que sin embargo han sido suficientes después de que seis congresistas hayan votado «presente», absteniéndose a emitir un voto y reduciendo así el número total de votos necesarios para alcanzar la mayoría. La elección del nuevo presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos ha tenido lugar minutos después de que McCarthy no consiguiera la Presidencia en la decimocuarta votación, ya que se había quedado a tan solo un voto de la mayoría. De hecho, la penúltima votación ha dado lugar a un enfrentamiento entre McCarthy y el congresista republicano Matt Gaetz, cuyo voto habría sido imprescindible para que el líder republicano hubiera sido proclamado como presidente de la Cámara de Representantes en la decimocuarta votación.

Varios miembros del Partido Republicano se apiñaron alrededor de Gaetz después de que diera a conocer que no apoyaría a McCarthy en dicha votación, entablando una intensa discusión en la que el congresista Mike Rogers se ha abalanzado enfadado hacia Gaetz para después ser separado por sus compañeros. No obstante, minutos después la mayoría de los congresistas han rechazado posponer la decimoquinta votación al lunes al mediodía, tal y como había propuesto Gaetz, llevando a la Cámara Baja a votar de manera consecutiva el que ha sido el último escrutinio. Esta última votación ha contado con el voto favorable de Gaetz y la abstención de voto de otros seis congresistas republicanos, bajando la cifra necesaria de apoyos a 214. Los cuatro días de votaciones han paralizado la actividad de la Cámara de Representantes y generado una crisis legislativa sin precedentes en más de 150 años, todo ello después de que hayan florecido diferencias entre varias facciones del Partido Republicano. Con muy poco margen de error, McCarthy, que aspiraba a hacer valer la reducida mayoría republicana en la Cámara de Representantes teniendo en cuenta los 222 escaños que obtuvo el partido en las elecciones de mitad de mandato, solo ha podido ganar tras 15 votaciones.

«Eso ha sido fácil, ¿eh?»

Después de semanas de negociación y días de estancamiento, Kevin McCarthy ha subido a la tribuna de la Cámara de Representantes para dar su primer discurso como presidente de la Cámara Baja estadounidense. «Eso ha sido fácil, ¿eh? Creía que no nunca iba a llegar aquí», ha iniciado el líder republicano para inaugurar su Presidencia tras quince votaciones. «Mi padre me dijo una vez: no es cómo empiezas, sino como acabas. Y ahora tenemos que acabar fuertes para el pueblo americano», ha aseverado McCarthy. Asimismo, ha resaltado que, como presidente de la Cámara de Representantes, responderá ante los estadounidenses y no hacia su partido, tendiendo la mano al líder de la minoría demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, a llegar a acuerdos cuando sea necesario. En este sentido, ha resaltado algunas de sus prioridades como presidente de la Cámara de Representantes, entre la que destaca su voluntad de que Estados Unidos gane la competencia económica a China.

Biden y Trump felicitam a McCarthy

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha felicitado al nuevo presidente de la Cámara de Representante y ha afirmado que el pueblo estadounidense espera que sus líderes gobiernen «de una manera que ponga sus necesidades por encima de todo». «Como dije tras las elecciones legislativas de medio mandato, estoy preparado para trabajar con los republicanos cuando pueda y los votantes dejaron en claro que esperan que los republicanos también estén preparados para trabajar conmigo. Ahora que se ha decidido el liderazgo de la Cámara de Representantes, es hora de que comience ese proceso», ha recordado el mandatario estadounidense en un comunicado difundido por la Casa Blanca. «Es imperativo que continuemos ese progreso económico, no que lo detengamos. Es imperativo que protejamos el Seguro Social y Medicare, no que los recortemos. Es imperativo que defendamos nuestra seguridad nacional, no que la desfinanciamos. Estas son algunas de las opciones que tenemos ante nosotros», ha remachado Biden.

Por su parte, el expresidente Donald Trump ha felicitado a McCarthy y al «gran Partido Republicano» tras la proclamación del líder republicano al frente de la Presidencia de la Cámara Baja. «El proceso de selección del 'Orador', por loco que parezca, lo ha hecho mucho más grande e importante que si se hiciera de la manera más convencional. ¡Felicitaciones a Kevin McCarthy y a nuestro gran Partido Republicano!» ha escrito Trump en su plataforma Truth Social, según ha recogido CNN. La publicación del exmandatario se produce después de que Trump hiciera algunas llamadas de última hora a varios congresistas presentes en pleno después de que pareciera de McCarthy no iba a obtener la Presidencia hasta después del fin de semana.