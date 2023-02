La joven que dice ser Madeleine rompe a llorar tras recibir mensajes de odio en redes

Julia Faustyna ha vuelto a pronunciarse a través de sus redes sociales. Esta joven polaca, de 21 años, asegura que es Madeleine, la niña desaparecida en mayo de 2007. Durante estos días ha pedido que su mensaje llegue a Kate y Gerry McCann, los padres de la pequeña, para conseguir cotactar con ellos y realizar una prueba de ADN y despejar todas las dudas. Ahora, Julia ha hablado sobre las consecuencias de exponerse en público y las amenazas de muerte que sufre en estas últimas horas por parte de las personas que no creen en su versión.

Este lunes la joven polaca hizo un directo en Instagram con Fia Johansson, una médium que en su cuenta de Instagram ha seguido la historia de Madeleine. En una de sus publicaciones predijo que se volvería a hablar de este caso en diciembre de 2019. The Sun se ha hecho eco de sus predicciones en varias ocasiones, una de ellas afirmando que «seguía viva». Ahora, Johansson ha querido tender la mano a Julia, que está desbordada por la situación. Una conversación que ha sido vista por decenas de personas. En ella, Julia Faustyna dice sentir miedo por la repercusión que está teniendo y de hacer daño a sus hermanos pequeños. Además, cuenta que su madre y su abuela son las personas dentro de su núcleo familiar que menos aceptan su decisión. Tanto es así que han dejado de hablarle. «Dicen que estoy loca, pero yo quiero conocer mis orígenes», asegura Julia. Aunque su padre también está en contra de que Julia diga que ella es Madeleine sí que mantiene contacto.

Julia tiene miedo de la resolución de la prueba de ADN. Tanto si es hija de Kate y Gerry McCann como si no. Ella piensa que no es hija de los padres que la cuidaron y que fue raptada cuando era pequeña. «Necesito saber qué está pasando y quiénes son mis padres», afirma. Aún así asegura que «no quiere perder a su familia» y que no sabe cómo volver a tener la relación antes de que explotara todo esto. Mientras llora desconsoladamente, la chica que dice ser Madeleine confiesa que están siendo días muy duros porque recibe día tras día comentarios dañinos e hirientes, incluso amenazas de muerte. Finalmente, Fia Johansson le dice que no haga caso a estos mensajes de odio, que espere a la resolución y que encontrará la verdad muy pronto.