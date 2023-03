Corea del Norte anuncia que 800.000 personas se han inscrito al Ejército en un solo día para luchar contra EEUU

Las autoridades de Corea del Norte han informado este sábado de que en tan solo un día más de 800.000 personas han solicitado alistarse al Ejército para luchar contra Estados Unidos, todo ello en un esfuerzo por contrarrestar la «provocación de la guerra nuclear por parte de los imperialistas estadounidenses». «Las vanguardias jóvenes de sangre caliente, fuertes y débiles con la voluntad indomable de nuestro partido contra el enemigo y el asentamiento antiestadounidense, se levantaron de inmediato en la guerra para defender el país y destruir al enemigo», han expresado las autoridades norcoreanas en un comunicado recogido por la agencia KCNA.

Según los datos de Corea del Norte, solo el día 17 de marzo, más de 800.000 funcionarios de la Liga Juvenil y jóvenes estudiantes de todo el país han solicitado «ardientemente» el alistamiento y el servicio militar en el Ejército Popular norcoreano. Este alistamiento masivo respondería a la «provocación» por parte de «los imperialistas estadounidenses» de una guerra nuclear.

También respondería a las «violaciones» a la soberanía y a los intereses de seguridad de Corea del Norte, las cuales están llegando a un límite «que ya no puede ser tolerado». «Nuestro partido está decidido a ejercer la voluntad práctica para gobernar estrictamente con poderosa fuerza física a los enemigos que se aferran a amenazas militares imprudentes e intensifican la tensión y la confrontación en la península de Corea», ha expresado un portavoz norcoreano a la citada agencia.