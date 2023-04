Bruselas reitera que la ley de regadío en Doñana puede infringir la normativa.

La Comisión Europea reiteró este jueves por escrito que el proyecto de ley en Andalucía sobre el regadío en Doñana «podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria» y avisó de que Bruselas tiene obligación de garantizar con «todos los medios disponibles» que esta se respeta en España. «De aprobarse en los términos anunciados, esta propuesta legislativa podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria aplicable», indica el comisario europeo de Medioambiente, Virginius Sinkevicius, en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria cursada por los eurodiputados socialistas César Luena y Javi López.

El comisario recuerda que ya ha «solicitado aclaraciones a las autoridades españolas», en referencia a una carta enviada a la delegación diplomática española a finales del pasado marzo. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica indicaron que este jueves que Madrid enviará a Bruselas la documentación relativa a Doñana solicitada por la Comisión Europea en esa misiva de marzo firmada por la directora general de Medioambiente, Florika Fink-Hooijer, coincidiendo con el último día de plazo. «El Gobierno de España no ha podido responder con anterioridad y se apura hasta el último momento debido a que estaba obligado a esperar las explicaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía que requería la Comisión Europea», añadieron las fuentes, que precisaron que «estas explicaciones no fueron comunicadas por escrito al Miteco hasta hace unas horas».

Sinkevicius agrega en su respuesta escrita que, en caso de que se infrinja la legislación europea, la Comisión podrá actuar con «todos los medios disponibles en virtud de los Tratados para garantizar que el Reino de España cumpla efectivamente con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE» de junio de 2021 que condenaba a España por no salvaguardar adecuadamente el espacio protegido. No obstante, Sinkevicius precisa que «las disposiciones nacionales para garantizar que España toma las medidas necesarias para dar cumplimiento a la citada sentencia del Tribunal son competencia de las autoridades nacionales». El comisario europeo se reunió este martes en Estocolmo con la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien señaló que Sinkevicius le había trasladado su preocupación por el «el potencial riesgo adicional» que supondría la ley que el PP ha sacado adelante con VOX. Esta prevé ampliar formalmente la zona de regadíos en Doñana, extremo que rechaza el Gobierno e inquieta a la Comisión Europea, pese a que los conservadores sostienen que no afectará a los acuíferos.

La discusión, que se desarrolla en un contexto de precampaña electoral con elecciones municipales convocadas a finales de mayo, ha llegado a Bruselas. Ante las reiteradas advertencias de la Comisión contra el cambio legal en Doñana, el PP ha recabado el apoyo del presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, quien ha pedido por carta una reunión con la Comisión Europea para explicar una iniciativa que asegura que no afecta a los acuíferos subterráneos. En paralelo, los responsables de la Junta de Andalucía tienen prevista una reunión en Bruselas el próximo día 3 de mayo con miembros del equipo del comisario para abordar el tema de Doñana, según anunció hoy el Ejecutivo andaluz. Declarado parque Reserva de la Biosfera por la UNESCO (1980) y Patrimonio de la Humanidad (1994), Doñana es uno de los espacios protegidos más conocidos de Europa que se despliega en una decena de municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz a través de dos figuras formales: el Parque Nacional (1969) y Parque Natural, creado en 1989 y ampliado en 1997.