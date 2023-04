Alrededor de 2.000 sudaneses han cruzado la frontera con Sudán del Sur huyendo de los combates que estallaron el 15 de abril entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que han dejado ya más de 600 muertos, según ha confirmado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El representante del organismo en Sudán del Sur, Peter van der Auwereert, ha señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión qatarí Al Yazira que «alrededor de 2.000 personas» han llegado al país africano. «Muchas de las personas que han llegado contaban con los medios para lograrlo», ha dicho, antes de apuntar que la OIM «espera que los más vulnerables lleguen más adelante».

Los enfrentamientos han dejado además miles de desplazados internos en la capital, Jartum, y otras de las zonas afectadas por los combates, entre ellos los estados de Kordofán Norte, Darfur, Yazira, Senar, Nilo Blanco y Gedaref, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Las hostilidades estallaron en el marco de un aumento de las tensiones en torno a la integración de las RSF --lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti', quien es además vicepresidente del Consejo Soberano de Transición-- en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición. El proceso de conversaciones arrancó con mediación internacional después de que el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, encabezara en octubre de 2021 un golpe de Estado que derrocó al entonces primer ministro de unidad, Abdalá Hamdok, nombrado para el cargo a raíz de los contactos entre civiles y militares después de la asonada de abril de 2019, que puso fin a 30 años de régimen de Omar Hasán al Bashir.

Los países se apresuran a evacuar de Sudán a sus ciudadanos

Un gran número de países, incluido España, comenzó este domingo el proceso de repatriación de sus nacionales de Sudán por vía aérea, en un operativo en el que ya ha habido incidentes, como un ciudadano francés herido de bala, pese a la tregua en vigor entre las dos partes sudanesas enfrentadas. Estados Unidos fue el primer país en realizar la evacuación por vía aérea durante la madrugada de hoy, pero únicamente a diplomáticos y sus familiares, mientras que el resto de países, la gran mayoría europeos, han seguido la senda del norteamericano. Arabia Saudí decidió ayer hacer la evacuación de sus nacionales y de otros países por tierra y mar, para lo que utilizó cinco barcos que navegaron desde Port Sudan (este) hasta la ciudad costera de Yeda, por el mar Rojo.

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que, bajo sus órdenes, Estados Unidos procedió hoy a evacuar a su personal gubernamental de Jartum y suspendió temporalmente las operaciones de su embajada en Sudán. La Casa Blanca reconoció que Etiopía, Yibuti y Arabia Saudí fueron «decisivos» para que esa salida se produjera con éxito, según un comunicado.. En total, se evacuaron a menos de 100 personas y participaron en la operación unos 100 miembros de las fuerzas estadounidenses. Pero para Francia fue diferente y es que este país europeo, el segundo occidental en proceder a la evacuación, tuvo que interrumpir el operativo después de que su convoy fuera atacado, informaron el Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Ambas partes del conflicto se acusan mutuamente de haber asaltado al convoy de la embajada francesa, en el que un ciudadano galo fue herido de bala, dijeron ambas fuentes sudanesas, sin que Francia haya reaccionado hasta el momento ante esa información.

El Ejército sudanés acusó en un comunicado a las FAR de «atacar el convoy de la embajada francesa con disparos, lo que provocó su regreso y la interrupción del proceso de evacuación» y aseveró que «uno de los franceses resultó herido por la bala de un francotirador». En una versión completamente distinta, las FAR dijeron en su cuenta oficial de Twitter que «mientras el convoy se marchaba bajo la protección de nuestras fuerzas, fue blanco de un ataque alevoso por parte de las fuerzas golpistas (el Ejército), mientras que las Fuerzas de Apoyo Rápido respondieron al ataque y derribaron el avión». Los esporádicos choques continuaron hoy en Jartum, aunque también ha prevalecido una tensa calma en medio de una tregua de tres días que comenzó el pasado viernes por el Aíd al Fitr, que marca el fin del mes sagrado de ramadán, aunque dicha pausa no ha sido respetada. Se trata de la quinta tregua anunciada entre ambos bandos del conflicto desde que se inició el conflicto el pasado día 15 y que ha provocado más de 400 muertos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otros países europeos se mostraron listos para proceder a la evacuación durante la jornada de hoy. Fuentes europeas, que pidieron el anonimato al no estar autorizados a hablar con los medios, señalaron que España puede comenzar hoy con el proceso de evacuación, sin dar más detalles por motivos de seguridad. Tras la información, fuentes diplomáticas españolas confirmaron a EFE en Madrid que los aviones del Ejército español que han volado a Yibuti para evacuar a unas 80 personas, entre españoles, europeos y sudamericanos, que se encuentran atrapados en Sudán, están a la espera de que haya un espacio de seguridad para poder aterrizar e iniciar la operación. La embajada holandesa en Sudán dijo que evacuaría a sus ciudadanos y al personal local a un lugar «seguro», mientras que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmó hoy que los ciudadanos han sido contactados durante la noche y que están todos bien y han sido invitados a acudir a la embajada en Jartum ya que «se intentará lo antes posible» una evacuación.

El acceso a Internet en Sudán sufrió un «colapso casi total» con la conectividad nacional al 2 %, indicó NetBlocks, plataforma que supervisa la conectividad de los usuarios y la censura en la red, en su cuenta oficial de Twitter. Los combates iniciados el 15 de abril entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) surgieron tras semanas de tensión en torno a la reforma de las fuerzas de seguridad en las negociaciones para formar un nuevo gobierno de transición. Ambas fuerzas fueron los artífices del golpe de Estado conjunto que derrocó al gobierno de transición de Sudán en octubre de 2021