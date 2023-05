El líder del partido reformista Move Forward, Pita Limjaroenrat, ganador de unas históricas elecciones del domingo en Tailandia, indicó este lunes que el pueblo no permitirá un nuevo golpe de Estado militar, tras los ocurridos en 2006 y 2014, ni otras maniobras para impedir que gobierne.

Move Forward, que cosechó una sorprendente victoria al conquistar 14 millones de votos y 151 de los 500 escaños de la Cámara Baja, mantiene un ambicioso programa que incluye la reforma de la polémica ley de lesa majestad y la reducción del poder político de los militares. «El pueblo tailandés ha hablado y yo estoy listo para ser el primer ministro», dijo Pita en una rueda de prensa hoy tras conocerse los resultados de los comicios, divulgados por la Comisión Electoral.

Preguntado sobre un eventual golpe de Estado y otros posibles factores que podrían impedir la formación de Gobierno o su elección como primer ministro, Pita señaló que no está «preocupado» pero no es «descuidado» y aseguró que «la gente de Tailandia no permitirá que eso suceda». «El pueblo ha perdido mucho en la última década. Hoy es un nuevo día», matizó Pita, cuyo partido superó de forma inesperada al inicialmente favorito Pheu Thai, que ha ganado por escaños todas las elecciones desde 2001.

El Pheu Thai y otras formaciones ligadas a la familia Shinawatra han sido defenestrados del poder varias veces por la élite promilitar y monárquica, incluidos los golpes militares de 2006 y 2014 y la destitución de dos primeros ministros por decisiones judiciales en 2008. Future Forward, el partido antecesor de Move Forward, fue igualmente disuelto por un tribunal en febrero de 2020, un año después de ganar 6 millones de votos en los comicios, y su líder entonces, Thanathorn Juangroongruangkit, fue inhabilitado unos meses más tarde.

Unos días antes de las elecciones, un activista conservador presentó una denuncia ante la Comisión Electoral para destituir a Pita al acusarlo de tener acciones en una empresa de comunicación, algo prohibido a los candidatos electorales, algo negado por el líder opositor.

Pita agregó hoy que el Move Forward, mantendrá muy popular entre las generaciones más jóvenes, mantendrá en el Parlamento su agenda reformista y presentará una propuesta para cambiar la controvertida ley de lesa majestad, que prevé penas de cárcel de hasta 15 años para quien ofenda la poderosa monarquía del país.

«Usaremos el Parlamento para asegurarnos de que haya una extensa discusión con la mayoría, con transparencia y de cómo debemos avanzar en lo que dice respecto sobre la relación entre la monarquía y el pueblo», recalcó. La victoria de Move Forward y Pheu Thai, que suman casi 300 escaños, refleja la voluntad del electorado de cambio tras casi diez años de junta militar (2014-2019) y un Gobierno promilitar (2019-2021). Sin embargo, el primer obstáculo serán los 250 senadores elegidos a dedo por la antigua junta militar que participan en el nombramiento del primer ministro.