El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) afirmó que será imputado este martes a las 17.00 hora local (21.00 GMT) por el asalto de miles de sus seguidores al Capitolio del país el 6 de enero de 2021. Trump hizo el anuncio en su red social, Truth Social, donde arremetió contra el fiscal especial que lleva el caso, Jack Smith. «He oído que el Trastornado Jack Smith, para interferir en la Elección Presidencial de 2024, sacará otra Imputación Falsa de su Presidente favorito, yo, a las 5.00 PM», dijo el exmandatario.

«¿Por qué no hicieron esto hace 2,5 años? ¿Por qué han esperado tanto? Porque querían hacerlo en mitad de mi campaña -indicó-. ¡Mala conducta de la Fiscalía». Se espera que un gran jurado en Washington DC vote de un momento a otro a favor o no de imputar al expresidente por el asalto al Capitolio, pero por el momento no hay ninguna información oficial de que esto se haya producido.

Actualmente Trump es el candidato favorito, según los sondeos, para hacerse con la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024. Una nueva imputación contra él no impediría que el exmandatario concurriera a los comicios.

Smith, designado como fiscal especial del Departamento de Justicia, está al frente de la investigación a Trump por su implicación en el asalto al Capitolio de 2021 y los papeles clasificados hallados en su mansión de Mar-a-Lago. Por esa segunda causa, en Florida, Trump se ha declarado no culpable de 37 cargos criminales por haberse llevado a su mansión en Florida cajas llenas de documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

Además, el expresidente fue imputado en marzo en Nueva York por el presunto pago ilegal a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016 a cambio de su silencio sobre el «affaire» que mantuvieron diez años antes, y tiene abierta otra causa en Georgia sobre sus esfuerzos para anular la victoria de Biden en ese estado sureño en las presidenciales de 2020. Trump, de 77 años, perdió las elecciones de 2020 ante Biden, pero no admitió el resultado de la votación, denunció un falso fraude electoral y presionó a funcionarios para que revirtieran el resultado.