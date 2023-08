Italia aprueba un impuesto extraordinario del 40% a los bancos para 2023

Italia sorprendió a sus bancos y conmocionó a todo el sector bancario europeo al aprobar un impuesto extraordinario por las subidas de los tipos de interés del 40% a los bancos para 2023, tras reprender a las entidades por no recompensar los depósitos. La subida de las tasas de interés ha llevado los beneficios de los bancos italianos a niveles récord en los últimos trimestres, ya que el coste de los préstamos se disparó mientras los bancos conseguían evitar pagar más por los depósitos. Países como España y Hungría ya han impuesto impuestos extraordinarios al sector, y otros podrían seguir su ejemplo.

El Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había planteado la idea a principios de año, pero parecía que lo había dejado de lado. Un alto ejecutivo del sector bancario declaró a la agencia de noticias Reuters que los bancos estaban preparados para «el matadero, aunque nunca llegó». Desde entonces, sin embargo, los excelentes resultados del primer semestre de los bancos han vuelto a poner el asunto sobre la mesa y han llevado al Gobierno a actuar en vísperas del parón político del verano. Según una fuente gubernamental, la decisión sorprendió incluso a algunos ministros en la reunión del Consejo de Ministros del lunes por la noche. Una segunda fuente dejó claro que el Gobierno pretendía «castigar el comportamiento desleal de los bancos».

Las entidades financieras italianas han repercutido a los depositantes una media del 12% de la subida de tipos, frente al 22% de la zona euro, según cálculos de Jefferies. «Sólo hay que mirar los beneficios de los bancos en el primer semestre para darse cuenta de que no estamos hablando de unos pocos millones, sino de miles de millones», declaró el vice primer ministro y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, en una rueda de prensa en Roma. «Si (es cierto que) la carga derivada del coste del dinero se ha duplicado para los hogares y las empresas, lo que reciben los titulares de cuentas corrientes no se ha duplicado», dijo Salvini, que añadió que había una gran diferencia entre los tipos aplicados a los préstamos y a los depósitos. El índice de acciones bancarias de Italia se había desplomado un 7,7% hacia las 1212 GMT del martes, con el líder del sector, Intesa Sanpaolo, perdiendo un 8,4% y su rival, UniCredit, un 7%. Los bancos italianos arrastraron al índice europeo, que caía un 3,3%. Por otra parte, la rebaja de la calificación de algunos bancos estadounidenses por parte de Moody's también pesó. Los bancos italianos han subido un 50% en el último año, superando la subida del 20% del sector europeo. El Gobierno quiere utilizar los ingresos para ayudar a quienes tienen dificultades con el coste de la vida, como los titulares de hipotecas.

Beneficios extraordinarios para el Estado

Basándose en un borrador preliminar de la medida, los analistas de Citi calcularon que el impuesto podría eliminar casi una quinta parte de los ingresos netos de los bancos italianos en 2023. Bank of America estimó unos ingresos de entre 2.000 y 3.000 millones de euros para el Gobierno. Algunas fuentes dijeron que el Tesoro esperaba recaudar menos de 3.000 millones de euros (3.300 millones de dólares) con la medida. Esa cifra sería similar a los 2.800 millones de euros recaudados por el impuesto extraordinario de este año a las empresas energéticas. Italia no aplicará el impuesto hasta 2023, y los bancos pagarán las sumas antes del 30 de junio de 2024. La medida se aplica al margen de interés neto, una medida de los ingresos derivados de la diferencia entre los tipos de interés de los préstamos y los de los depósitos. Italia gravará el 40% del margen de interés neto de los bancos obtenido en 2022 o 2023 —según cuál de las dos sumas sea mayor—, fijando el incremento anual por encima de los umbrales en no menos del 5% para 2022 y del 10% para 2023.

En el primer borrador, los umbrales eran del 3% y el 6%. A finales del mes pasado, Intesa declaró que esperaba embolsarse más de 13.500 millones de euros este año basado sólo en el margen de interés neto. Todos los principales bancos italianos presentaron unos resultados mucho mejores de lo esperado en el primer semestre y mejoraron sus perspectivas de beneficios gracias a la subida de las tasas. A diferencia de sus homólogos en otros países europeos, los bancos italianos nunca cobraron por los depósitos cuando las tasas oficiales cayeron por debajo de cero. Desde que subieron las tasas, han recortado los costes de las cuentas corrientes, pero se han negado a recompensar el dinero en efectivo que tienen allí, alegando que el dinero es para uso diario y no una inversión.