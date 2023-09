El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que se encuentra mentalmente preparado para una gran guerra, a pesar de los modestos avances de la tan anunciada contraofensiva, a diferencia, cree, de algunos de sus socios internacionales, en cuyos ojos, ha dicho, puede ver si están o no con ellos. «Tengo esa intuición. Leo, escucho y veo en sus ojos cuando dice 'siempre estaremos con vosotros', pero puedo ver quienes está o no con nosotros», ha dicho el presidente ucraniano durante una entrevista para 'The Economist'.

«Si no estás con Ucrania, estás con Rusia, y si no estás con Rusia, estás con Ucrania. Si nuestros socios no nos ayudan, ayudarán a Rusia a ganar», ha zanjado un Zelenski, quien ha enfatizado que «emocionalmente» él y su equipo están preparados para seguir adelante con una guerra que se prolonga ya desde hace 19 meses. Zelenski ha afirmado que los medios de comunicación pueden terminar por convencer a aquellos líderes que todavía se muestran reticentes a la hora de apoyar de manera más firme la causa ucraniana. Fue la opinión pública, ha dicho, la que presionó para aumentar el suministro de armas a Ucrania.