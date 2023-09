Francia y Alemania destacan el perfil de Calviño para presidir el BEI

Los ministros de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, y de Alemania, Christian Lindner, han destacado este viernes las habilidades y el trabajo de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aunque han evitado comprometer su apoyo a ninguna de las candidaturas. El alemán ha reconocido que «hay varios candidatos cualificados», entre ellos la propia Nadia Calviño, cuyo trabajo «aprecia» aunque el perfil de los demás candidatos sea también «impresionante».

No obstante, Lindner, que no espera una decisión este viernes, ha afirmado tener una «idea clara» de las mejoras que necesita el BEI «Para nosotros hoy es esencial intercambiar puntos de vista sobre cómo queremos desarrollar el BEI y después, tomar decisiones», ha remachado. «Creo firmemente que tiene todas las habilidades necesarias, pero tenemos que hablar entre todos los ministros para tomar una decisión final», ha señalado Le Maire, que participa este viernes junto a sus homólogos en la reunión informal que se celebra en Santiago de Compostela en el marco de la presidencia española del Consejo.

Le Maire ha afirmado que Francia revelará el candidato al que respalda «más adelante», ya que ha recordado que «existe un proceso» del que está a cargo su colega belga, Vincent Van Peteghem, en calidad de presidente del Consejo de Gobernadores del BEI. Por su lado, Van Peteghem, ha instado a «no forzar el proceso», ya que continúa el periodo de consultas de cara a elegir al candidato «más consensuado» y que reúna los requisitos necesarios --el apoyo del 68 % del capital del banco y de al menos 18 Estados miembro-- aunque cree que el proceso «aún no está en ese punto». No obstante, ha garantizado que intentará avanzar «lo más rápido posible» porque «cuanto antes se encuentre a ese candidato, mejor», ha señalado el belga, que aprovechará la cita de Santiago para tratar el asunto con sus colegas. Una de las principales rivales de Calviño es la ya ex vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager, que está presente estos días en Santiago de Compostela.

Además, de Vestager, se han trasladado a Santiago también otros dos rivales de Calviño: el exministro de Finanzas de Italia bajo las órdenes de Mario Draghi, Daniele Franco, y la polaca Teresa Czerwinska, que ocupa actualmente la vicepresidencia del BEI. La presencia de todos ellos, con la única excepción del candidato sueco Thomas Östros (también vicepresidente del BEI), puede dar lugar, según ha apuntado la propia Calviño, a «conversaciones» sobre el relevo de Werner Hoyer, aunque ha señalado que ella no va a abordar esta cuestión y ha recalcado que lo que está previsto es que se aborde el tema durante el desayuno informal del Ecofin de este sábado. Calviño ha agradecido, eso sí, el «apoyo decidido» que el Gobierno portugués ha dado a mí candidatura al Banco Europeo de Inversiones, que refleja «el alineamiento absoluto de posturas entre los dos gobiernos en materias europeas».