Ucrania aseguró hoy haber recuperado la localidad de Andrivka, situada al sur de la ocupada ciudad oriental de Bajmut, un avance que permitirá a sus tropas avanzar en el flanco derecho o hacia el este, en su contraofensiva. «Durante las operaciones de asalto, las fuerzas ucranianas tomaron Andrivka, en la región de Donetsk, infligieron al enemigo pérdidas importantes de personal y equipamiento, y consolidaron sus nuevas posiciones», señaló el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Andrivka se encuentra a unos 10 kilómetros al sur de Bajmut, tomada por las tropas rusas en mayo pasado, y su liberación supone un importante avance para Ucrania. «La recuperación de la aldea de Andrivka es nuestro camino hacia un avance en el flanco derecho de Bajmut y la clave del éxito de toda la ofensiva posterior», explicó la tercera brigada de asalto separada de la 72ª Brigada de Fusileros Motorizados.

La viceministra ucraniana de Defensa, Hanna Maliar, había anunciado la reconquista de Andrivka la víspera, tras lo cual aclaró que la situación era «muy compleja y cambiante». Andrivka es una pequeña aldea en la que vivían antes de la invasión rusa 77 personas y donde las hostilidades comenzaron en septiembre de 2022. Todas las casas estaban dañadas y los residentes fueron evacuados a otras regiones ucranianas más seguras.

Según las fotografías de Andrivka, que pertenecía al distrito de Ivanivka, no queda nada de la localidad, ni siquiera un lugar donde izar la bandera ucraniana. Pocas horas después, el Regimiento Kastuś Kalinoŭsk, un grupo de voluntarios bielorrusos que se formó para defender Ucrania contra la agresión rusa, anunció con un vídeo supuestamente grabado en la vecina Klishchivka su entrada en el pueblo. No obstante, el vídeo fue borrado posteriormente en su canal de Telegram, según el diario Ukrainska Pravda. Las autoridades ucranianas aún no han anunciado la recuperación de Klishchivka.

El Estado Mayor General señaló en su parte matutino que las tropas ucranianas «lograron un éxito parcial en las cercanías» de la localidad. Rusia no hizo mención alguna en su propio parte a Andrivka, pero sí aseguró que en la última jornada las unidades del grupo de tropas «Sur» repelieron cuatro ataques de las fuerzas ucranianas en las zonas de Klishchivka y Mayorsk. Ucrania ha anunciado a lo largo de esta semana avances continuos en el sur de Bajmut.

En los alrededores de esta ciudad ocupada Ucrania ha liberado 49 kilómetros cuadrados desde que comenzó el pasado 4 de junio su contraofensiva en el este y sur del país, según Maliar. En el sur los progresos han sido mayores, de 256,5 kilómetros cuadrados, especialmente en dirección a la ocupada ciudad de Melitópol, en la región suroriental de Zaporiyia, a través de la liberación de Robotine y al abrirse camino al oeste de Verbove.

Este frente es considerado más importante desde el punto de vista estratégico, pues si las tropas de Kiev logran allí romper la segunda línea defensiva de Rusia, habrán avanzado un gran paso hacia su objetivo de cortar el corredor terrestre que Rusia ha tendido a orillas del mar de Azov desde el Donbás a la anexionada Crimea.

Ante los avances ucranianos a las tropas rusas no les queda otro remedio que efectuar «defensa activa» en los dos frentes, en palabras del ministro de Defensa, Serguéi Shoigú. El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó a su vez a modo de advertencia a Kiev que unos 300.000 rusos han firmado contratos con el Ejército desde principios de 2023, cifra que se suma a idéntico número de movilizados y a los soldados que ya estaban en el Ejército.

Ello delante de su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, al que el Parlamento Europeo calificó el miércoles de «cómplice» de los crímenes cometidos por Rusia en Ucrania. Mientras los dos presidentes hablaban en la ciudad balneario de Sochi sobre Ucrania y la visita oficial a Rusia del líder norcoreano, Kim Jong-un, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunía en Kiev con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. En su canal de Telegram calificó de «histórica» la orden de arresto emitida por la CPI contra Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos y aseguró que habrá «más resultados justos» para que Rusia tenga «rendir cuentas por sus crímenes de guerra».