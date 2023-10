Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado este lunes que las localidades cercanas a la Franja de Gaza se encuentran «bajo su control» tras la operación lanzada el fin de semana por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en territorio israelí, pero ha alertado de la posible presencia de terroristas en las inmediaciones. El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, ha indicado que «se ha logrado establecer el control de estas zonas».

«Los tanques y aviones permitirán hacer frente a cualquier violación de la frontera. Prácticamente hemos terminado de evacuar a los residentes de las zonas cercanas a la Franja de Gaza», ha aseverado antes de matizar que 15 de las 24 localidades fronterizas han sido evacuadas. Hagari ha afirmado que «se ha logrado aislar los enfrentamientos entre las tropas israelíes y los terroristas palestinos» registrados durante las últimas horas, y ha indicado que tres milicianos palestinos han muerto en Shaar Hanegev, uno en Beeri, cinco en Holit y Sufa y otros cuatro han perecido en Alumim.

En todas estas localidades, ha explicado, no hay combates en este momento. No obstante, ha afirmado que la localidad de Sderot, donde se han registrado combates a lo largo del fin de semana, «todavía no ha sido evacuada». En total, unos 300.000 reservistas del Ejército israelí han sido llamados a filas, lo que supone «el reclutamiento más grande y más rápido jamás realizado» en la historia de Israel, según informaciones del diario 'Haaretz'. Hagari ha indicado, además, que en total se han lanzado unos 4.400 cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí, donde han muerto ya más de 700 personas, mientras que otras 2.000 han resultado heridas.

En este sentido, ha asegurado que «todos los familiares de las víctimas serán informados en un plazo de 48 horas de la situación en la que se encuentran sus seres queridos» a medida que avanzan los combates y ha indicado que unos 400 residentes de la localidad de Nahal Oz, cercana a la Franja de Gaza, fueron rescatados con vida el sábado por miembros de la Brigada Givati.

«La Brigada Givati ha estado operando con fuerza y determinación en los últimos días para recuperar el control de los asentamientos circundantes y garantizar la seguridad de los ciudadanos».

«El sábado por la mañana, la patrulla Givat envió una gran fuerza a la ciudad de Sderot para realizar búsquedas. Después de evaluar más a fondo la situación, toda la unidad fue enviada al asentamiento de Nahal Oz para rescatar a los residentes y eliminar a los escuadrones terroristas», han indicado las FDI en un comunicado difundido a través de X, antes conocida como Twitter. Las fuerzas de seguridad han indicado que la brigada también actuó en los asentamientos de Kfar Gaza y Kisufim y logró «neutralizar a los terroristas que amenazaban a los habitantes de Otef». Asimismo, las FDI han señalado que están atacando objetivos de Hamás en territorio israelí cerca de la frontera con Gaza y han alertado de posibles «infiltraciones aéreas hostiles»" en las áreas circundantes. Además, han interceptado un dron lanzado desde Gaza sobre territorio israelí.