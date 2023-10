El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha defendido este lunes mantener la ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria destinada a los «civiles palestinos» para así evitar «alimentar el odio» y a Hamás. «No debemos cortar la tan necesaria ayuda al desarrollo y humanitaria para los civiles palestinos. Lo podría aprovechar Hamás y fomentar las tensiones y el odio», ha argumentado Michel en una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres. Este punto de vista es compartido por los gobiernos de algunos Estados miembros como España o Francia.

En la llamada ambos dirigentes han intercambiado opiniones «tras los contactos mantenidos por ambas partes con varios dirigentes», en refernecia a las intensas gestiones diplomáticas desplegadas tras el estallido del conflicto. «Nada puede justificar los brutales atentados terroristas y los crímenes cometidos por Hamás contra Israel y su pueblo. Israel tiene derecho a defenderse y cualquier operación militar debe desarrollarse conforme al Derecho Internacional», ha añadido.

El comisario de Vecindad de la UE, Oliver Varhelyi, ha anunciado este pasado lunes la «suspensión de todos los pagos» relativos a la ayuda al desarrollo a Palestina, que asciende a 691 millones de euros. El comisario de Gestión de Crisis de la UE, Janez Lenarcic, ha matizado más tarde que esta decisión no afectaría a la ayuda humanitaria a Palestina y que «la ayuda humanitaria de la UE a los palestinos continuará mientras sea necesario».

Además, la UE ha aclarado que no había desembolso alguno previsto, por lo que lo acordado es una «revisión urgente» de la asistencia que manda a Palestina para garantizar que ningún fondo de la UE indirectamente ayuda a ninguna organización terrorista en sus ataques contra el Estado hebreo. Distintas voces ejecutivas ya se han pronunciado en esta cuestión. Es el caso, entre otros, de España y Francia.

En el caso del Estado español, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha afirmado este martes que su Gobierno se opone a la propuesta de suspensión de la ayuda de la Unión Europea a los territorios palestinos. «Esta cooperación debe continuar y (...) no se puede mezclar Hamás, un grupo terrorista que está en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, con la población palestina, o la Autoridad Palestina o los organismos de las Naciones Unidas que están sobre el terreno», dijo Albares en una entrevista a la radio española Cadena SER.

Por su parte, Francia se opone a la idea que se ha planteado en el debate de la Unión Europea de una posible supresión de la ayuda humanitaria para la población palestina porque, asegura, ese dinero no va a armar la milicia Hamás y está en línea con los compromisos internacionales de París. «No estamos a favor de la suspensión de la ayuda que beneficia directamente a la población palestina y lo hicimos saber ayer a la Comisión Europea», subrayaron este martes fuentes del Ministerio de Exteriores. Preguntado por esta cuestión en una entrevista a la emisora France Info, el portavoz del Gobierno francés, Olivier Véran, insistió en que ese dinero «no es una ayuda que va a armar Hamás» sino que se dedica a programas de asistencia sanitaria, alimentaria o educativa dirigidos «a una población que no ha pedido nada» de lo que está haciendo la milicia que ha atacado Israel.