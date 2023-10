Israel ve «inmorales» las declaraciones de «ciertos miembros» del Gobierno español

Israel ha condenado «enérgicamente» las declaraciones «inmorales» alinéandose con el grupo terrorista Hamás realizadas por «ciertos miembros» del Gobierno español y ha pedido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que las condene «inequívocamente». En un comunicado de su Embajada en Madrid, Israel ha manifestado que «condena enérgicamente las recientes declaraciones de algunos miembros del Gobierno español», si bien no ha señalado a ninguno en concreto.

Israel considera «profundamente preocupante» que mientras está de luto por la muerte de más de 1.400 personas y el secuestro de más de 150 civiles por parte de Hamás «ciertos elementos dentro del Gobierno español han optado por alinearse con este terrorismo» que ha equiparado con Estado Islámico. «Estas declaraciones no solo son absolutamente inmorales, sino que también ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías de España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas», ha prevenido la legación diplomática. Así las cosas, ha hecho un llamamiento a Sánchez para que «denuncie y condene inequívocamente estas vergonzosas declaraciones».

Precisamente, el presidente del Gobierno ha reiterado este lunes desde Tirana, donde ha asistido a un encuentro con países europeos y balcánicos, su condena del «ataque terrorista» de Hamás contra Israel. Al mismo tiempo, Sánchez ha reconocido «el derecho legítimo de Israel a defenderse dentro del Derecho Internacional Humanitario», si bien ha puntualizado que «la protección de los civiles es esencial como también lo es el acceso de ayuda internacional para quienes lo necesitan, especialmente en la Franja de Gaza». El comunicado israelí se produce un día después de que la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, participara en una manifestación en Madrid de apoyo a los palestinos junto a otros dirigentes de su partido. Asimismo, Belarra también reclamó el sábado llevar a Israel ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Respuesta de Ione Belarra

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, ha respondido al comunicado de la Embajada de Israel en España, que condenaba las declaraciones «inmorales« realizadas por «ciertos miembros» del Gobierno español alineándose con el grupo terrorista Hamás, asegurando que denunciar ese «genocidio» no es alinearse. En un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press, Belarra ha criticado al Gobierno de Israel por llevar a cabo «crímenes de guerra en la Franja de Gaza, bombardeos masivos, cortes de agua y luz» y no dejar «entrar ayuda humanitaria». «Denunciar ese genocidio no es «alinearse con Hamás», es una obligación democrática. El silencio, complicidad con el terror», ha contestado la ministra en funciones a la Embajada de Israel, que también exigía al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que condenase inequívocamente las declaraciones de algunos de sus ministros sobre el conflicto.

Comunicado del Ministerio de Exteriores

El Gobierno ha rechazado «tajantemente» las «falsedades vertidas» en el comunicado de la Embajada de Israel sobre algunos de sus miembros y asegura que no acepta insinuaciones infundadas sobre sus ministros pudiendo cualquier político «expresar libremente posiciones» como representante de un partido.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores alega que la posición del Gobierno en su conjunto con respecto a los ataques terroristas perpetrados por Hamás es clara: «Condena tajante, exigencia de liberación inmediata e incondicional de rehenes y reconocimiento del derecho de Israel a defenderse dentro de los límites marcados por el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario», expone. Así, el Gobierno ha expresado reiteradamente la necesidad de distinguir a la población palestina del grupo terrorista Hamás, de proteger a la población civil de Gaza y la necesidad «imperiosa» de mantener los suministros básicos indispensables para el bienestar de dicha población.