El embajador ruso en Israel, Anatoli Viktorov, ha confirmado este viernes que las autoridades de Rusia mantienen contacto con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) principalmente centrados en la liberación de ciudadanos rusos tomados como rehenes tras la incursión de la milicia palestina en territorio israelí el 7 de octubre. «Y, por supuesto, tenemos contactos con representantes de Hamás, y en primer lugar, tienen como objetivo rescatar a los rehenes de los lugares donde se encuentran ahora», ha manifestado Viktorov en declaraciones al diario 'Izvestia'.

El Gobierno ruso ha confirmado que al menos dos ciudadanos de Rusia se encuentran bajo cautiverio de la milicia palestina. Por otro lado, el embajador ha actualizado el balance de víctimas de la última escalada de hostilidades en la región de Oriente Próximo, aumentando así a 20 los ciudadanos rusos muertos y fijando en siete los que permanecen todavía en paradero desconocido. Así las cosas, el representante de la diplomacia rusa en Israel ha advertido de que las cifras pueden aumentar en todos los aspectos -tanto los fallecidos, como los rehenes y los desaparecidos- debido a que «ni siquiera la parte israelí tiene todos los datos».

Asimismo, Viktorov ha informado de que, desde la ofensiva de Hamás, las autoridades rusas en Israel han recibido más de 6.000 solicitudes, cerca de 600 al día. Además, ha detallado que unas 300 personas han solicitado ser evacuadas del país. Las autoridades israelíes han confirmado hasta el momento más de 1.400 fallecidos a raíz del ataque masivo lanzado por milicianos de Hamás el 7 de octubre, que además tomaron como rehén a cerca de 200 personas. La contraofensiva israelí en Gaza se ha saldado ya con más 4.100 fallecidos y más de 13.000 heridos.

Asimismo, el Kremlin calificó este viernes de «inaceptable» el «tono» del presidente estadounidense, Joe Biden, quien comparó al líder ruso, Vladímir Putin, con el grupo islamista Hamás. «No consideramos aceptable ese tono en relación con la Federación de Rusia y su presidente», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Según Peskov, la retórica de Biden durante el discurso que pronunció desde la Casa Blanca, no es propia de un político responsable. En cuanto a las declaraciones de Washington sobre la necesidad de contener a Rusia, el portavoz del Kremlin aseguró que estos intentos han sido y serán infructuosos.

Biden advirtió este jueves que si Hamás y Putin no pagan por el dolor que han provocado en Israel y Ucrania, podría desencadenarse más «caos» y «destrucción» en el mundo. «La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan por su terror y los dictadores por su agresión, causan más caos, muerte y destrucción», expresó Biden en un discurso desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. Según el líder estadounidense, «Hamás y Putin representan amenazas diferentes, pero comparten algo en común: ambos desean aniquilar por completo a democracias vecinas». Biden afirmó que el sentido de la existencia de Hamás, que está considerado como un grupo terrorista por Estados Unidos, pero no en Rusia, es aniquilar a Israel, mientras Putin niega a Ucrania el derecho a existir como un Estado independiente.