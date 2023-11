Un ministro de Israel ha afirmado este miércoles que no descarta la posibilidad de que las autoridades israelíes vuelvan a levantar asentamientos en la Franja de Gaza una vez finalice la ofensiva lanzada contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El ministro de Educación israelí, Yoav Kisch, ha manifestado en declaraciones concedidas a la Radio del Ejército que no descarta «ninguna decisión» y ha recalcado que «no hay 'statu quo'» y que «nada es sagrado», según ha recogido el diario israelí 'Haaretz'.

Kisch, miembro del Likud del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha subrayado que las autoridades «ciertamente pueden traer de vuelta los asentamientos y redibujar las fronteras», antes de defender que se apliquen las medidas necesarias para que «esté claro que no hay una amenaza contra Israel desde la Franja de Gaza».

En este sentido, ha hecho hincapié en que Israel no se retirará inmediatamente de la Franja tras el fin de los combates para garantizar este extremo, si bien ha argumentado que el país no tiene interés en mantener el control del territorio de forma indefinida. El propio Netanyahu afirmó el martes que Israel tendrá «la responsabilidad general de seguridad» en Gaza por un periodo «indefinido» de tiempo. «Hemos visto lo que ocurre cuando no la tenemos», manifestó, en medio de las advertencias de Estados Unidos contra la posibilidad de una ocupación de la Franja.

Las autoridades israelíes retiraron a sus militares y evacuaron los asentamientos de Gaza en el marco del Plan de Desconexión, materializado en 2005, y, si bien parte de la derecha religiosa israelí considera que Gaza es parte del territorio histórico de Israel y aboga por la ocupación del territorio, numerosos altos cargos del país se oponen a esta vía, descrita por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como «un gran error».

Israel lanzó su ofensiva tras los ataques del 7 de octubre, que se saldaron con cerca de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados, según las autoridades israelíes. Las autoridades de la Franja, controlada por Hamás, han confirmado hasta la fecha más de 10.500 muertos, incluidos más de 4.300 niños, mientras que más de 160 palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.