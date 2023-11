Cientos de musulmanes conservadores marcharon este miércoles por la capital de Indonesia para pedir la cancelación del concierto de la banda británica Coldplay a la que acusa de apoyar a la comunidad LGTBI+. Coldplay, que tiene previsto actuar esta noche en Yakarta durante su gira mundial «Music Of The Spheres», es conocida por resaltar durante sus espectáculos su compromiso con el medioambiente y los derechos, mientras que el vocalista Chris Martin ha ondeado en ocasiones la bandera arcoíris que representa al citado colectivo.

Con carteles y pancartas que pedían la cancelación del evento y que acusaban a Coldplay de «propagandistas» LGTBI+, sus detractores indonesios se manifestaron en una importante avenida de la capital entre fuertes medidas de seguridad. La comunidad LGTBI+ «destruye la religión» o «el futuro» de los jóvenes gritaban algunos de los organizadores de esta manifestación, promovida por el grupo conservador islámico 212 Brotherhood Alumni.

A pesar de la protesta, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, aseguró previamente a los seguidores de la banda británica que no habría interrupciones en el concierto al que acudirán unas 70.000 personas. La mayoría de los habitantes de Indonesia, el país con el mayor número de musulmanes del mundo, practican un islam moderado y que convive pacíficamente con otras religiones en todo el archipiélago, aunque existen varios grupos más radicales.

Sin embargo, la comunidad LGTBI+ carece de derechos y en muchos casos se enfrentan a desafíos y prejuicios legales, incluida la detención y castigo en áreas más conservadoras -como la noroccidental Aceh- donde se aplica la ley islámica. Mientras que varias oenegés han denunciado el incremento en los últimos años sobre la intolerancia hacia la comunidad LGTBI+.

En 2012, Lady Gaga canceló su espectáculo en Indonesia con entradas agotadas por la preocupación de seguridad después de que radicales musulmanes amenazaran con violencia si la estrella del pop seguía adelante con su concierto «Born This Way Ball». Mientras que este año, la banda británica de pop rock The 1975 canceló su actuación en Yakarta tras la polémica surgida en Malasia por el beso sobre el escenario de dos miembros de la banda.