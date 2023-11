Decenas de muertos en bombardeos israelíes sobre dos escuelas de la ONU en el norte de Gaza

Decenas de personas han muerto en un bombardeo israelí sobre la escuela Al Fajura, una de las instalaciones de la Agencia para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), ubicada en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Un segundo colegio, el Tal al Zaatar, también habría sido atacado. Un corresponsal de la cadena panárabe Al Yazira informaba en un primer momento de 200 víctimas mortales en este ataque israelí, aunque más tarde la televisión ha retirado esta cifra. La televisión ha publicado imágenes de las víctimas mortales del ataque. La agencia de noticias palestina WAFA ha informado de «decenas de víctimas» y ha destacado que los herigos han sido trasladados al Hospital Indonesio, «que ya funcionaba a máxima capacidad» debido al cierre de la mayoría de los hospitales del norte de la Franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva militar israelí.

El secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, Mustafá Barghuti, ha denunciado esta «masacre» en la que habrían muerto «entre 150 y 200 civiles palestinos, la mayoría niños». Barghuti ha recordado que en el colegio era utilizado como refugio. El comisario general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, se ha referido a las «horrorosas imágenes de decenas de personas muertas y heridas en otra escuela de la UNRWA en la que se habían refugiado miles de desplazados del norte de la Franja de Gaza». «Estos ataques no pueden ser la norma. Deben cesar. No puede esperar más un alto el fuego», ha remachado. También la directora regional para Oriente Próximo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Adele Khodr, ha denunciado las «escenas de matanza y muerte» tras los ataques contra Al Fajura y Tal al Zaatar, en los que «han muerto muchos niños y mujeres». «Estos horrorosos ataques deben cesar de inmediato. Los niños, las escuelas y los refugios no son un objetivo. ¡Es necesario un alto el fuego ya!», ha espetado. La UNRWA ha denunciado en un comunicado este mismo sábado que «miles de personas, incluidos nuestros compañeros, están muriendo por los bombardeos». «Pronto habrá más muertos como consecuencia del asedio impuesto», ha advertido la organización.

«Cada minuto, cada hora, la situación en Gaza empeora (...). Un alto el fuego sería crítico para salvar lo que queda de nuestra humanidad», ha indicado la UNRWA en un mensaje publicado en X, antes Twitter. Un portavoz de Hamás, Osama Hamdan, ha denunciado desde Beirut «otra masacre» israelí «en una zona supuestamente segura según las fuerzas de ocupación», informa Al Yazira. Otro portavoz del grupo islamista, Basem Naim, ha reprochado los «crímenes de guerra» y la «limpieza étnica» israelí por este tipo de ataques contra escuelas, pero también contra hospitales y otras instalaciones civiles. La escuela Al Fajura ya fue atacada por Israel el pasado 4 de noviembre. Entonces murieron al menos doce civiles y 54 más resultaron heridos. Numerosos desplazados palestinos se han refugiado en los hospitales y en las escuelas de la UNRWA ubicadas en las inmediaciones del Hospital Indonesio, en el norte de ciudad de Gaza, para evitar los ataques israelíes.