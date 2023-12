Gaza «ya no es un lugar habitable» y el nivel de dolor y miseria es tal que la población hambrienta no puede esperar la distribución de los limitados alimentos que entran e intentan conseguir algo que comer directamente de los camiones, dijo este jueves el jefe de la agencia de la ONU para los palestinos. El comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha llegado a Ginebra para participar en el Foro Global sobre Refugiados directamente desde Gaza, que visitó por tercera vez desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre.

El responsable desmintió las acusaciones de Israel de que miembros de Hamás están robando o desviando la ayuda humanitaria y dijo que él fue testigo directo de cómo los gazatíes «han empezado a intentar ayudarse a si mismos, paran los camiones, toman los alimentos y se los comen de inmediato, lo que muestra hasta que punto están hambrientos y desesperados». «Esto no tiene nada que ver con desvío de ayuda, no vi ningún arma».

«Solo tiene que ver con la desesperanza total de la gente en Gaza», añadió. A pesar de las dificultades con las que vivían los palestinos en ese territorio, «nunca antes habían conocido el hambre; ahora he encontrado personas que llevaban tres días sin comer». Con respecto a su visita anterior, comentó que pensaba que la situación no podía ser peor, pero de hecho sí lo es. «Antes vi un súper hacinamiento, hay más de un millón de personas en instalaciones de Naciones Unidas, pero ahora he visto a decenas de cientos en el descampado, los que tienen suerte ahora en invierno están dentro, pero el resto no tiene a donde ir», relató.

Dijo que éstos últimos «están en el exterior, sufriendo frío, en el barro y bajo la lluvia». Lazzarini dijo que 135 trabajadores de UNRWA han sido asesinados en los ataques israelíes y que se sintió horrorizado con las imágenes que circularon esta semana y que muestran como el ejército israelí hace explotar un colegio de este organismo sin razón declarada.

Más de un millón de civiles han buscado refugio en el extremo suroeste de la Franja de Gaza, en la gobernación de Rafah, que Lazzarini describió como la más atrasada y de escasa infraestructura de toda la Franja de Gaza y que prácticamente de la noche a la mañana ha visto su población multiplicada por cuatro. Sobre la financiación de su operación humanitaria en la Franja, dijo que su organismo solo ha logrado reunir por el momento la mitad de los fondos necesarios.