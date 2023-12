Las telecomunicaciones en la Franja de Gaza cayeron por completo este martes debido a los constantes ataques del Ejército israelí, informó la empresa proveedora, la palestina Paltel, en nuevo apagón desde que empezó la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás. «Lamentamos anunciar una interrupción total de los servicios fijos de telecomunicaciones e Internet en la Franja de Gaza debido a la ofensiva en curso. Nuestros equipos técnicos están trabajando para restablecer los servicios a pesar de las peligrosas condiciones del terreno», indicó la compañía a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

El enclave palestino ha sufrido numerosos apagones a raíz de la escalada. El viernes pasado, Paltel había anunciado el restablecimiento del servicio después de un apagón dos días antes. La guerra estalló el 7 de octubre tras un masivo ataque de Hamás que incluyó el lanzamiento de cohetes y la infiltración simultánea de unos 3.000 milicianos que masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 250 en la poblaciones cercanas a Gaza. Desde entonces, el Ejército de Israel mantiene una fuerte ofensiva por aire, tierra y mar contra el enclave palestino, donde ya suman casi 21.000 los muertos y 55.000 los heridos.

Los constantes bombardeos han destruidos numerosas infraestructuras civiles, como viviendas, escuelas, hospitales, templos, plantas de tratamiento y abastecimiento de agua, así como instalaciones de telecomunicaciones o de abastecimiento de energía. La guerra ha dejado también unos 1,9 millones de desplazados en Gaza, un 85 % de la población total de la Franja, que viven en medio de una crisis humanitaria sin precedentes por el colapso de los hospitales, el brote de epidemias y la escasez de agua potable, alimentos, medicinas, electricidad y combustible.

Por su parte, el ex primer ministro israelí y ahora líder de la oposición, Yair Lapid, ha puesto en duda la capacidad del primer ministro Benjamin Netanyahu para gestionar una situación como la actual y, si bien ha reconocido que reemplazarle en plena guerra no sería idóneo, que siga en el cargo «es aún peor». «No confío en Netanyahu. Es un hombre en el que no se puede confiar para dirigir una guerra. Si esto hubiera ocurrido bajo mi mandato, habría dimitido ese mismo día», ha dicho Lapid, en declaraciones a Army Radio, la emisora del Ejército israelí, que han sido recogidas por el diario 'Times of Israel'.

Lapid ha asegurado que durante el tiempo que estuvo como primer ministro -apenas medio año-, «Hamás sabía que no podía atacar». En esta ocasión, ha dicho, el grupo palestino ha sabido reconocer «la debilidad de los dirigentes del país» para cometer el «peor» ataque de la historia sobre territorio israelí. «¿Cómo se puede confiar en un gabinete encabezado por Netanyahu? (...) Cambiar de primer ministro en plena guerra no es bueno, pero el hecho de que esté en el cargo es peor», ha dicho el actual jefe de la oposición.