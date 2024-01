El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este martes que el presidente ruso, el «depredador», Vladímir Putin, no aceptará un conflicto congelado en Ucrania. «Putin es un depredador que no se da por satisfecho con productos congelados», declaró el jefe del Estado ucraniano en su alocución en la reunión anual del Foro Económico Mundial, que se celebra en la localidad suiza de Davos. En este contexto, Zelenski ha advertido que cualquier reducción de la presión internacional sobre Rusia no hará más que alargar la guerra. «Cada reducción de la presión sobre el agresor añade años a la guerra y cada inversión en la confianza del país que se defiende la hará más corta».

Asimismo, el presidente de Ucrania ha destacado en una reunión con directivos de grandes empresas que la economía ucraniana creció el año pasado más de un 5 %, y les animó a invertir en el país y a contribuir de esta forma a que se sobreponga a los efectos de la invasión rusa. «Es importante estar en Ucrania, incrementar las inversiones y apoyar nuestra economía», dijo Zelenski en el encuentro, al que asistieron la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y varios dirigentes de la administración del presidente ucraniano. Zelenski se dirigió a altos cargos del banco de inversión J.P. Morgan y a otros grandes inversores internacionales para transmitirles que «atraer capital privado para reconstruir Ucrania es importante para nosotros». «Confiamos en que J.P. Morgan ayudará a atraer un gran número de inversores y de empresas a la economía ucraniana», remarcó. El jefe del Estado ucraniano destacó entre los sectores de su economía que están abiertos a la inversión de la agricultura. Zelenski recordó que Ucrania consiguió en otoño del año pasado reanudar de forma unilateral la navegación comercial desde sus puertos del mar Negro gracias al éxito de sus acciones militares contra la Flota rusa. El presidente ucraniano también señaló que Ucrania ha aprendido a vivir bajo los bombardeos rusos y ha logrado minimizar los efectos de estos ataques contra el sistema eléctrico y otras infraestructuras críticas.