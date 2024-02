El jefe del Mando Norte de las Fuerzas Armadas de Israel, Ori Gordin, ha indicado este viernes que el Ejército está preparándose para la «expansión de la guerra» contra el grupo-milicia libanés Hezbolá en el norte a medida que avanza su ofensiva contra la Franja de Gaza. Gordin ha abordado la situación de seguridad en la frontera durante una reunión con alcaldes y representantes de las autoridades de las comunidades que han tenido que ser evacuadas en el norte de Israel debido al intercambio de ataques con Hezbolá a ambos lados de la línea de separación.

Así, ha asegurado en un comunicado que el objetivo del Ejército es «lograr un cambio» en este sentido con el objetivo de facilitar el regreso de los residentes de la zona a sus respectivas viviendas «con una sensación de seguridad». Además, ha señalado que los residentes del norte son «nuestro motivo para continuar, la columna vertebral que permite los logros que hemos alcanzado en la zona hasta ahora», según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Los ataques entre Israel y Hezbolá se han sucedido a ambos lados de la frontera desde que comenzó la ofensiva en Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Como consecuencia, unas 80.000 personas han tenido que desplazarse a nivel interno en el norte, lo que se suma a los desplazados en el sur tras el ataque de la milicia palestina. «El Ejército seguirá mermando las capacidades de Hezbolá», ha zanjado Gordin.

Por su parte, Siria anunció también este viernes que derribó dos drones procedentes de Israel sobre los cielos de Damasco, apenas dos días después de que un bombardeo atribuido al Estado judío acabara con la vida de al menos nueve personas en el centro del país, informó la agencia oficial de noticias SANA.

«Sobre las 14.10 (11.10 GMT) de esta tarde, dos aviones no tripulados violaron el espacio aéreo sirio desde la dirección del Golán sirio ocupado. Nuestras defensas antiaéreas les han hecho frente y los derribaron en el oeste de Damasco», indicó SANA, que cita a una fuente militar no identificada. Los fronterizos Altos del Golán están en manos de Israel desde que este se los arrebatara a Siria en 1967, y años más tarde se los anexionara unilateralmente. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó en un comunicado que varias explosiones resonaron este mediodía en la capital siria y sus alrededores, a causa de un ataque no atribuido dirigido contra la zona del Aeropuerto Militar de Mezzeh, al oeste de Damasco.

Según la ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, en esa área se ubican varias posiciones del grupo chií libanés Hezbolá y de otras milicias proiraníes. El incidente se produce después de que el pasado miércoles un ataque aéreo atribuido al Estado judío acabara con la vida de al menos nueve personas en la provincia central de Homs, en su mayoría civiles pero incluyendo también a algunos miembros de Hezbolá.

Aunque ya tenían lugar con anterioridad de forma relativamente frecuente, Israel ha intensificado sus acciones contra el territorio sirio desde el inicio de la guerra de Gaza el pasado 7 de octubre. A menudo, estos bombardeos están dirigidas contra objetivos de las milicias proiraníes que están presentes en el territorio sirio como aliadas del presidente, Bachar al Asad, entre ellas Hezbolá o la propia Guardia Revolucionaria de Irán.