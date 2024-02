La principal abogado de las Fuerzas de Defensa de Israel advirtió este miércoles en una misiva a los comandantes, al frente de batallones de combate en la Franja de Gaza, de «casos de conducta inaceptables» entre sus tropas. «Hemos encontrado casos inaceptables de conducta que se desvían de los valores y protocolos de las FDI», alertó Yifat Tomer-Yerushalmi, que describió «declaraciones inapropiadas», pero también un «uso injustificado de la fuerza, incluso contra detenidos; saqueo, como el uso o remoción de propiedad privada para fines no operativos y destrucción de bienes civiles en contravención de los protocolos».

En las últimas semanas, sobre todo, medios israelíes minoritarios y críticos con la guerra como Haaretz o +972, han reportado casos de saqueos, así como la destrucción indiscriminada de edificios como hospitales, escuelas o mezquitas en la Franja. «Algunos incidentes van más allá del ámbito disciplinario y cruzan el umbral penal», advirtió Tomer-Yerushalmi, quien aseguró que se trata de casos aislados, los cuales serán investigados al no «tener cabida en las FDI».

Para Marisa Tramontano, doctora en el departamento de sociología del Colegio John Jay de Justicia Penal en Nueva York, hay varios motivos por los que tanto ministros como militares publican «crímenes de guerra» y, según dice, uno de ellos es la deshumanización. «Dentro de la sociedad israelí, desde los medios hasta la educación se ha establecido una campaña de deshumanización contra los palestinos que dura décadas», dice Tramontano, quien publicó en 2021 un estudio académico sobre la campaña de comunicación desplegada por el Ejército israelí en la guerra de Gaza de 2014.

«La sociedad está segregada, la historia está mal interpretada, los medios difaman a los palestinos y, por lo tanto, muchos israelíes no reconocen su humanidad», añadió. Este pasado martes, en otro comunicado, el jefe de Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, recordó a las tropas que deben seguir actuando «como seres humanos», ya que a diferencia del enemigo, dijo, todavía mantienen su «humanidad». «Debemos tener cuidado de no usar la fuerza donde no es necesaria, de distinguir entre un terrorista y los que no lo son, de no tomar nada que no sea nuestro (un objeto de recuerdo o armas) y de no grabar vídeos de venganza», advirtió Halevi.