El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes el próximo lanzamiento aéreo de paquetes con alimentos y medicinas en la Franja de Gaza y abrió la posibilidad de abrir un corredor marítimo para facilitar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave. «La ayuda que está fluyendo hacia Gaza no es suficiente. Hay vidas inocentes en juego. Hay vidas de niños en juego», afirmó el mandatario al iniciar una reunión en la Casa Blanca con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Durante su anuncio, sin embargo, Biden se confundió y mencionó a Ucrania cuando estaba refiriéndose a Gaza. «En los próximos días, nos uniremos a nuestros amigos de Jordania y otros para proporcionar lanzamientos aéreos de alimentos y suministros para Ucrania (sic). Buscaremos abrir otras vías hacia Ucrania (sic), incluida la posibilidad de un corredor marítimo para entregar grandes cantidades de alimentos», dijo.

El presidente estadounidense prometió que insistirá para que Israel facilite también la entrada de más camiones y la apertura de nuevas rutas terrestres para la entrada de ayuda humanitaria al enclave. «Debería haber cientos de camiones, no solo unos pocos. No me quedaré quieto. Estamos tratando de hacer todo lo posible para conseguir más asistencia», expresó.

Asimismo, Biden dijo que espera que «pronto» se llegue a un acuerdo para la liberación de los rehenes en poder del grupo islamista palestino Hamás y un alto el fuego de seis semanas en la ofensiva israelí sobre Gaza que permita la entrada de ayuda a toda la Franja. En casi cinco meses de guerra, han muerto en la Franja más de 30.200 personas, incluidas los 115 gazatíes que murieron ayer en un caótico incidente durante el reparto de alimentos en la ciudad de Gaza, en el que Israel admitió haber abierto fuego, pero achaca la cifra de víctimas a una avalancha provocada por la muchedumbre hambrienta que se abalanzó contra los camiones.