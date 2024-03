AliExpress, de Alibaba, se arriesga a una cuantiosa multa después de que la Comisión Europea abriera el jueves una investigación sobre la difusión de material potencialmente ilegal y pornográfico, la tercera de este tipo tras la de la plataforma de redes sociales X y TikTok. La medida se enmarca en los poderes otorgados al Ejecutivo comunitario por la Ley de Servicios Digitales, que exige a las empresas que hagan más para atajar los productos ilegales y nocivos en sus plataformas.

«Nos preocupan los riesgos sistémicos que tienen que ver con la difusión de productos ilegales, como medicamentos falsos o alimentos o suplementos dietéticos que no cumplen las regulaciones y que no son eficaces en AliExpress», dijeron varios representantes de la Comisión a la prensa. Alibaba no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El jueves, la Comisión también envió solicitudes de información a Bing, de Microsoft, Google Search , Instagram y Facebook, de Meta Platforms, Snapchat, TikTok, de ByteDance, y la red social X, de Elon Musk, sobre su uso de la inteligencia artificial generativa. Representantes de la Comisión dijeron que examinarán si las empresas llevan a cabo evaluaciones de riesgo y si tienen medidas de mitigación de riesgos para hacer frente a contenidos de IA generativa potencialmente dañinos.

«Por supuesto, nos preocupa la categoría nociva, ya sean noticias con 'deep fake' (o ultrafalsos) o relevantes para las elecciones, ultrafalsos que buscan manipular el entorno público», dijeron los representantes. La Comisión también envió una solicitud de información a LinkedIn, red social para el ámbito laboral propiedad de Microsoft, sobre el posible uso de datos personales para publicidad dirigida, a raíz de una denuncia de organizaciones de la sociedad civil. Las investigaciones sobre X y TikTok siguen en curso.