El discurso íntegro de la princesa de Gales

La princesa Kate de Gales ha anunciado este viernes que está recibiendo «quimioterapia preventiva» después de haber sido diagnosticada con cáncer tras ser hospitalizada por una cirugía abdominal el pasado 17 de enero. La princesa Catalina ha detallado que se encuentra en la primera etapa del tratamiento. A continuación, el discurso íntegro:

Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y la comprensión mientras me recuperaba de la intervención. Han sido meses difíciles para toda la familia, pero he tenido médicos fantásticos que me ha cuidado perfectamente. Les estoy muy agradecido. En enero, me sometí a una cirugía abdominal aunque parecía que no era cáncer. La cirugía fue un éxito. Aún así, las pruebas posteriores a la intervención han descubierto que había un cáncer. Mis médicos me recomendaron someterme a una quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas. Sin duda fue un gran shock. William y yo hemos hecho todo lo posible para llevarlo todo de forma privada por el bien de nuestra familia.

Antes de empezar el tratamiento he necesitado un tiempo para recuperarme de la cirugía. También ha sido necesario un proceso para explicarlo todo a George, Charlotte y Louis. Actualmente estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día centrándome en las cosas importantes para mi salud: mi mente, cuerpo y espíritu.

Tener a William a mi lado también es una gran consuelo y tranquilidad. La amabilidad que han mostrado muchos de ustedes significa mucho para ambos. Ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad. Espero que lo comprendan. Mi trabajo siempre me ha brindado una enorme sensación de alegría y espero volver cuando pueda. Ahora debo concentrarme en recuperarme.