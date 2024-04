El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, ha anunciado este domingo que han aprobado planes de defensa y ataque tras el lanzamiento masivo de proyectiles por parte de Irán contra Israel en represalia por el bombardeo en el Consulado iraní en Damasco, Siria.

«Seguimos en alerta máxima y evaluando la situación. En las últimas horas hemos aprobado planes operativos de acciones tanto ofensivas como defensivas», ha señalado, si bien no ha precisado más detalles al respecto, según el diario 'The Times of Israel'.