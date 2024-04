Tan solo cinco días después de que Irán lanzase más de 300 drones y misiles sobre territorio israelí, los medios estadounidenses han asegurado que Israel ha lanzado un ataque en en la provincia de Isfahan como respuesta. Por su parte, Irán niega el ataque, aunque ha asegurado que las defensas antiaéreas han derribado varios drones. Hasta el momento, ni el gobierno israelí ni el Pentágono han reconocido oficialmente la operación.

Por su parte, la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado que no se han producido daños en las instalaciones nucleares. El Ejército iraní dio a entender este viernes que no responderá al ataque con drones que sufrió anoche, que presuntamente lanzó Israel y que no provocó daños.