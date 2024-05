La escalada de las protestas en los campus universitarios está obligando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a caminar con cautela para denunciar el antisemitismo y, al mismo tiempo, apoyar el derecho de los jóvenes estadounidenses a protestar e intentar limitar los daños políticos a largo plazo.

A medida que las violentas medidas policiales y las contraprotestas salpican la propagación de las manifestaciones por los campus de Estados Unidos, Biden se enfrenta a duras críticas a su política sobre Israel tanto desde la izquierda como desde la derecha. En los últimos días, estudiantes de decenas de universidades se han manifestado o han acampado para oponerse a la guerra de Israel en Gaza, exigiendo a las instituciones que dejen de hacer negocios con empresas que apoyan el conflicto. Las protestas por la guerra y el firme apoyo de Biden a Israel persiguen al mandatario desde finales del año pasado, dividiendo al Partido Demócrata.

El pasado miércoles, 57 congresistas demócratas pidieron a Biden que retenga la ayuda a Israel para intentar frenar el asalto previsto en Rafah. Funcionarios de alto rango del Gobierno descartan en privado la idea de que las protestas o sus partidarios puedan costarle a Biden la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de noviembre. Señalan el número relativamente pequeño de participantes, en comparación con los 41 millones de votantes de la «Generación Z» que podrán hacerlo en 2024.

En los últimos días, la Casa Blanca ha puesto en marcha una serie de políticas favorables a los jóvenes, con nuevos anuncios de alivio de los préstamos estudiantiles, medidas previstas desde hace tiempo para rebajar las penas criminales sobre la marihuana y la condena de una nueva prohibición del aborto de seis semanas que entró en vigor el miércoles en Florida.

Biden ha hablado poco, y con cautela, sobre las protestas en los campus universitarios. «Condeno las protestas antisemitas», dijo el 22 de abril. «También condeno a quienes no entienden lo que está pasando con los palestinos». Algunos demócratas de base advierten de que los votantes jóvenes, que ya no ven con buenos ojos a Biden, podrían abandonarle a causa de Israel. Los estudios de la campaña de Biden muestran que la mayoría de los votantes de 2024, incluidos los jóvenes, van a elegir a un presidente basándose en cuestiones como la economía, no en Gaza. No obstante, sus políticas projuventud no bastarán para garantizar el apoyo, según Elise Joshi, directora ejecutiva de Gen-Z for Change, un grupo de jóvenes activistas en línea.

«Acojo con satisfacción las políticas sobre la reforma de la marihuana y la deuda estudiantil, pero el presidente no se ha pronunciado sobre estas protestas, que son prioritarias para los votantes jóvenes de todo el país», afirmó Joshi. «La Casa Blanca condena a los manifestantes estudiantiles, pero no hemos oído nada sobre quienes atacan a los manifestantes». Nsé Ufot, fundador del New South Super PAC y que ha trabajado para animar la participación de los jóvenes votantes negros en el competitivo estado de Georgia, dijo que los demócratas corren el riesgo de perder el apoyo de los votantes jóvenes si no escuchan su ira sobre Gaza.

«La narrativa ha cambiado. Deberían escuchar a su base», señaló. Preguntada sobre si a Biden le preocupa perder el voto joven en las elecciones de noviembre, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se refirió el miércoles a las acciones sobre la deuda estudiantil y el cambio climático. «El presidente ha tomado muchas medidas políticas que sabe que preocupan a los jóvenes, y muchas de esas medidas son populares entre ellos», comentó.