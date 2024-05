El líder del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders, ha anunciado este miércoles un acuerdo a cuatro bandas para la formación de un Gobierno que liderará la propia formación de Wilders. «Tenemos un acuerdo de gobierno, una muy buena noticia», ha afirmado Wilders en rueda de prensa, aunque no ha concretado quién será el primer ministro de este gobierno de coalición y ha apuntado a que esta decisión se tomará «más adelante», informa la prensa holandesa. El propio Wilders ha indicado que no espera ser el primer ministro por los vetos de sus socios de coalición, pero el PVV será la principal voz de la nueva coalición.

El pacto incluye la formación de un ejecutivo con una clara división de las partidas presupuestarias y que prevé que los ministros puedan ser miembros de los partidos participantes, aunque no es una condición necesaria. Además estos ministros serán los principales responsables de llevar a cabo el programa de gobierno pactado. El proceso de ratificación del nuevo Ejecutivo podría durar semanas hasta que tomen posesión ante el rey Guillermo-Alejandro.

El acuerdo se ha logrado seis meses después de ganar las elecciones legislativas con 37 de los 150 escaños de la Cámara Baja del Parlamento holandés. El pacto incluye además de al PVV al Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD, 24 escaños, conservador), a Nuevo Contrato Social (NSC, 20 escaños, centro-derecha) y al Movimiento Agricultores-Ciudadanos (BBB, 7 escaños, extrema derecha). En total suman una cómoda mayoría de 88 asientos. Después de dos décadas en la oposición Wilders ha logrado alcanzar el poder con un discurso antiislámico en un país que había hecho de la tolerancia una de sus banderas.

La coalición gubernamental de Países Bajos, liderada por la formación de Geert Wilders, Partido por la Libertad (PVV), ha acordado mantener la ayuda económica y financiera a Ucrania, según el acuerdo hecho público esta pasada madrugada y pese al conocido posicionamiento del ultraderechista en contra de enviar material militar y de recibir refugiados ucranianos. «Países Bajos seguirá apoyando a Ucrania política, militar, financiera y moralmente contra la agresión rusa. Continuaremos participando en el aumento de la capacidad de la OTAN», se puede leer en el documento de 26 páginas, que agrega que la cooperación política y militar con la Alianza Atlántica es «primordial» para su seguridad internacional.

Asimismo, ha subrayado que Ámsterdam «sigue siendo un socio constructivo en la Unión Europea, que está trabajando con otros países para lograr una mayor independencia estratégica y cooperación en transporte, producción y la industria en el ámbito de la defensa». No obstante, ha agregado que los gastos de apoyo militar y humanitario a Ucrania y la acogida interna de refugiados ucranianos en el país no han sido incluidos por el momento en el marco de gastos. «Junto con los demás países afectados, seguimos haciendo todo lo posible para garantizar la búsqueda de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por el ataque al MH17, incluso continuando trabajando para garantizar que los perpetradores y otros responsables no escapen al castigo y responsabilidad», se lee en el documento, apartado que pone de manifiesto una eventual distancia hacia las autoridades rusas.

El acuerdo de coalición, llamado 'Esperanza, coraje y orgullo', está dividido en diez capítulos que más adelante serán elaborados por el futuro gabinete y que se centran en realizar el paquete de asilo más estricto hasta la fecha con la supresión del permiso de asilo por tiempo indefinido hacia una residencia temporal. En el ámbito de la seguridad del país, han apostado por reforzar la lucha contra el crimen organizado y han anunciado penas más severas para delitos graves como el terrorismo y delitos violentos y sexuales.

También han incluido la reducción del seguro médico obligatorio a más de la mitad y la rebaja del impuesto sobre la renta. También a nivel económico, reducirán las cargas fiscales para los empresarios. Entre otras medidas, han abogado por aumentar la vivienda pública y mejorar la accesibilidad a las zonas rurales. Quieren hacer «todo lo posible» para adaptar el sector primario a las directivas europeas y respetar los objetivos existentes en materia de política climática.

