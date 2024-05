El Ejecutivo argentino pidió este lunes que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se disculpe públicamente en medio del conflicto abierto entre su país y España por el discurso efectuado en Madrid por el presidente Javier Milei, y dijo que esta crisis "nada tiene que ver con relaciones diplomáticas".

Además, tildó las reacciones de "llamativas e impulsivas amenazas. No entendemos el motivo de su resquemor, no hizo mención a nadie en particular", señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), en línea con lo expresado en las últimas horas por varios miembros del gabinete de Milei.

"Nosotros no vamos a ponernos en comunicación con el presidente español y apelamos a que el presidente español se comunique y pida las disculpas del caso, incluso públicamente", aseguró Adorni. "No vemos que lo ocurrido tenga absolutamente nada que ver con las relaciones diplomáticas", indicó, sobre la crisis abierta después de las palabras del mandatario argentino en un evento organizado por el partido ultraderechista español Vox, en el que llamó "calaña" a Sánchez y tildó de "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez.

"Se quiso transpolar un tema entre personas hacia un tema diplomático y me parece que se ha hecho de muy mala fe", dijo el portavoz. Las palabras de Milei llevaron al Gobierno español a llamar a consultas sine die a su embajadora en Buenos Aires y a exigir disculpas públicas al mandatario argentino.

El portavoz reiteró que Milei "jamás pondría en riesgo ninguna relación con ningún país", y pidió a varios miembros del Ejecutivo español que se disculpen por haber insinuado que el presidente argentino consume "sustancias", por haber calificado al Gobierno del libertario de "gobierno del odio", por haberle acusado de "negacionismo y de atentar contra la democracia" y por haberse "involucrado" en la política interna de Argentina.

El portavoz calificó de "exitoso" el viaje oficial de Milei a España y destacó la reunión del mandatario con un grupo de empresarios españoles con intereses en Argentina, entre los que destacó a ejecutivos del BBVA, el Banco Santander, Iberia, Mapfre, Telefónica o al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. Preguntado por las declaraciones del presidente de la patronal española, que calificó este lunes de "fuera de tono" las palabras de Milei, Adorni consideró que las "diferencias" entre Sánchez y el presidente argentino no afectarán a las inversiones de empresas españolas en el país suramericano.