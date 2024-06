El presidente ruso, Vladímir Putin, trata de «asustar a Europa y Occidente» al advertir sobre la potencia del armamento nuclear de Moscú, pero «es parte del juego» con motivo de las próximas elecciones europeas, dijo este jueves el vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

«Putin está librando en este momento una guerra híbrida: amenaza y eleva el tono en vísperas de las elecciones europeas. Intenta asustar a Europa y Occidente, pero es parte del juego» y «nosotros debemos ir directamente a la meta, trabajando por la paz, manteniéndonos en nuestro apoyo a Ucrania», dijo Tajani al Canal 5 de televisión.

El mandatario ruso advirtió este miércoles de que las armas nucleares tácticas de su arsenal tienen 70-75 kilotones de potencia, más del triple que las lanzadas por EE.UU. en Hiroshima y Nagasaki en 1945. «No enviaremos soldados italianos a Ucrania, no utilizaremos nuestras armas en territorio ruso, pero siempre trabajamos por la paz y la distensión», añadió Tajani sobre el carácter defensivo del armamento enviado por Italia a Kiev, que presiona para poder utilizarlo para atacar a su rival en Rusia.

La Unión Europea y la OTAN «están unidas en la defensa del derecho internacional. Una cosa es eso y otra cómo utilizar las armas que Occidente envía a Ucrania, pero por nuestra parte no hay vacilaciones», añadió Tajani, que confirmó su presencia en la conferencia de paz en Suiza y la cumbre de reconstrucción en Berlín.

Para el jefe de la diplomacia italiana, «estar del lado de Ucrania no significa querer la guerra, sino exactamente lo contrario». «No debemos arriesgarnos a una Tercera Guerra Mundial. No la habrá, pero necesitamos mucho sentido común», concluyó. Putin advirtió este miércoles sobre su arsenal nuclear: «EE.UU. es el único país que utilizó las armas nucleares. Fue durante la Segunda Guerra Mundial, en Hiroshima y Nagasaki, 20 kilotones. Nuestras armas nucleares tácticas tienen 70-75 kilotones», dijo Putin en una entrevista concedida a responsables de las principales agencias internacionales de noticias, incluida EFE. Y añadió: «No llevemos la situación no solo hasta su empleo, sino incluso la amenaza de empleo».